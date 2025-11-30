छत्तीसगडमधील ३६ नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण, २७ जणांवर होतं ६५ लाख रुपयांचे बक्षीस

छत्तीसगडच्या दंतेवाडा जिल्ह्यात ३७ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. यापैकी २७ जणांवर ६५ लाख रुपयांचे बक्षीस होते. याचबद्दल बोलताना दंतेवाडाचे पोलीस अधीक्षक गौरव राय म्हणाले की, “पुना मार्गेम (पुनर्वसन ते सामाजिक पुनर्एकात्मता) उपक्रमाचा भाग म्हणून १२ महिलांसह ३६ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले.”
गौरव राय म्हणाले की, “बस्तर रेंज पोलिसांनी सुरू केलेला हा उपक्रम बस्तर प्रदेशात शांतता, प्रतिष्ठा आणि व्यापक प्रगती प्रस्थापित करण्यासाठी एक गेम-चेंजर म्हणून उदयास येत आहे. आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये कुमाली उर्फ अनिता मांडवी, गीता उर्फ लक्ष्मी मडकम, रंजन उर्फ सोमा मांडवी आणि भीमा उर्फ जहाज कलमू यांचा समावेश आहे.” त्यांनी सांगितले की, प्रत्येकी 8 लाख रुपयांचे बक्षीस होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या २३ महिन्यांत छत्तीसगडमध्ये २,२०० हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे.