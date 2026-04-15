मोहुर्ली गेटवरच वाघाचे दर्शन; ताडोबात एन्ट्री करण्याआधीच पर्यटकांना पर्वणी

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात बुधवारी अनोखा आनंददायक अनुभव पर्यटकांना आला. वाघ पाहण्यासाठी जंगल सफारी करणाऱ्या पर्यटकांना थेट मोहुर्ली गेटवरच वाघाचे दर्शन झाले. ताडोबा जंगलात वाघ पाहण्यासाठी देश-विदेशातून पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. मात्र, बुधवारी पर्यटकांना सफारीला जाण्याआधीच मोहुर्ली गेटवर वाघ दिसल्याने सर्वांमध्ये उत्सुकता आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले.
वाघाला जवळून पाहण्यासाठी पर्यटकांनी गेट परिसरात गर्दी केली होती. काहींनी या क्षणाचे फोटो आणि व्हिडिओही आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केले. ताडोबात वाघ दर्शन हा पर्यटकांसाठी नेहमीच खास आकर्षण असतो, मात्र गेटवरच वाघाचे दर्शन होणे पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरली.
