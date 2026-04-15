मोहुर्ली गेटवरच वाघाचे दर्शन; ताडोबात एन्ट्री करण्याआधीच पर्यटकांना पर्वणी

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात बुधवारी अनोखा आनंददायक अनुभव पर्यटकांना आला. वाघ पाहण्यासाठी जंगल सफारी करणाऱ्या पर्यटकांना थेट मोहुर्ली गेटवरच वाघाचे दर्शन झाले. ताडोबा जंगलात वाघ पाहण्यासाठी देश-विदेशातून पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. मात्र, बुधवारी पर्यटकांना सफारीला जाण्याआधीच मोहुर्ली गेटवर वाघ दिसल्याने सर्वांमध्ये उत्सुकता आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले.

वाघाला जवळून पाहण्यासाठी पर्यटकांनी गेट परिसरात गर्दी केली होती. काहींनी या क्षणाचे फोटो आणि व्हिडिओही आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केले. ताडोबात वाघ दर्शन हा पर्यटकांसाठी नेहमीच खास आकर्षण असतो, मात्र गेटवरच वाघाचे दर्शन होणे पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – आगोटच्या खरेदीसाठी संगमेश्वर आठवडा बाजारात उसळली गर्दी

IPL 2026 – नूर अहमदच्या घातक गोलंदाजी मागे धोनीचा कानमंत्र, KKR चा पराभव केल्यानंतर प्रशिक्षकाने दिली महत्त्वाची माहिती

मणिपूरच्या विष्णुपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार उफाळला; 21 जण जखमी, दोन वाहने जाळली

OpenAI चे सीईओ सॅम ऑल्टमॅन यांच्या घरावर पेट्रोल बॉम्ब हल्ला, संशयिताला अटक

बिग बॉस मराठीचा महाफिनाले, 19 एप्रिलला जाहीर होणार विजेता

हजारो भाडेकरुंना मुंबई हायकोर्टाचा दिलासा; मालमत्तेत काही हिस्सा खरेदी केल्यास घराबाहेर काढता येणार नाही

अंदमानजवळ समुद्रात निर्वासितांची बोट उलटली, 250 हून अधिक जण बेपत्ता

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग ठरतोय ‘डेथ ट्रॅप’; ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे अवजड वाहन हवेत लटकले

संगमेश्वर तालुक्यात पारा ४२ अंशांवर