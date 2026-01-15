ट्रेंड – आजोबा रॉक्स…

सामना ऑनलाईन
|

सोशल मीडियावर कधी कोण व्हायरल होईल, हे सांगता येत नाही. *‘थिअरी थर्टीन’*ने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेला एक व्हिडीओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे. ‘३० पुश-अप्स करा आणि तुमच्या आवडत्या स्त्रीसाठी कानातल्यांची जोडी जिंका’ असा मजकूर असलेला एक बोर्ड त्या व्हिडीओमध्ये दिसतो.

हे चॅलेंज पूर्ण करण्यासाठी तरुण मंडळी नव्हे, तर एक वृद्ध जोडपे पुढे येते. आजोबांनी क्षणाचाही विलंब न करता पुश-अप्स करायला सुरुवात केली. कुठेही थकवा नाही, ना चेहऱ्यावर हरण्याची चिंता—उलट तरुणांनाही लाजवेल असा त्यांचा उत्साह दिसून येतो. आजीसाठी कानातले जिंकण्याची त्यांची जिद्द स्पष्टपणे जाणवते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

असं झालं तर… गृहकर्जाचा हप्ता चुकला…

युवा वर्ल्ड कपचा झंझावात आजपासून सूर्यवंशीच्या बॅटवर जगाचे लक्ष; हिंदुस्थान वर्चस्व कायम राखण्यासाठी सज्ज

विराट पुन्हा शिखरावर! आयसीसी वनडे क्रमवारीत पुन्हा नंबर वन

न्यूझीलंडने कापला हिंदुस्थानचा पतंग

बनावट सोने देऊन करायचे फसवणूक

तरुणांची उद्योजकता, नेतृत्वाचा रोड मॅप; जय हिंद कॉलेजमध्ये 16,17 जानेवारीला ग्लोबल आंत्रप्युन्योरशिप समिट

वाहन अपघातात तरुणाचा मृत्यू

रेल्वेकडून निवृत्त कर्मचाऱ्यांची फसवणूक; सत्कारावेळी वाटलेली चांदीची नाणी खोटी

पुण्यातील 100 संवेदनशील मतदान केंद्रांवर विशेष लक्ष, 12 हजार पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त