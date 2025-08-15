असं झालं तर… मोबाईलचा डिस्प्ले खराब झाला…

बऱ्याचदा अचानक मोबाईलचा डिस्प्ले खराब होतो. जर तुमच्या मोबाईलचा डिस्प्ले पूर्णपणे खराब झाला असेल, तर डिस्प्ले बदलणे हा एकमेव उपाय आहे

तुम्ही तुमच्या मोबाईल कंपनीच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये किंवा विश्वसनीय दुरुस्तीच्या दुकानात संपर्क साधू शकता.

काही वेळा डिस्प्लेच्या समस्या सॉफ्टवेअरच्या समस्येमुळे असू शकतात. अशा वेळी तुम्ही तुमचा फोन रीस्टार्ट करून किंवा सॉफ्टवेअर अपडेट करून पाहू शकता.

जर तुमचा फोन अजूनही वॉरंटीमध्ये असेल, तर तुम्ही डिस्प्लेच्या समस्येसाठी वॉरंटी क्लेम करू शकता. वॉरंटी क्लेम करण्यासाठी तुमच्या मोबाईलची खरेदी पावती आणि वॉरंटी कार्ड आवश्यक असेल.

तुमचा मोबाईल डिस्प्ले खराब झाल्यास तुम्ही स्वतःहून दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करू नका. जर डिस्प्ले दुरुस्त करणे शक्य नसेल, तर तुम्ही दुसरा पह्न खरेदी करण्याचा विचार करू शकता.

