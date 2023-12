राजस्थानमध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळेल, अशोक गहलोत यांनी व्यक्त केला ठाम विश्वास

पाच राज्यात नुकत्यात पार पडेल्या विधानसभा निवडणुकीचा आज निकाल लागणार आहे. छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. तत्पूर्वी शनिवारी जयपूरमध्ये काँग्रेसची एक बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर बोलताना अशोक गहलोत यांनी राजस्थानमध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळेल असा ठाम विश्वास व्यक्त केला.

राजस्थामध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये कांटे की टक्कर पहायला मिळेल असा अंदाज एक्झिट पोलमध्ये व्यक्त करण्यात आला होता. कारण राजस्थानमध्ये प्रत्येक पाच वर्षाने सरकार बदलण्याची परंपरा आहे. मात्र यावेळी अशोक गहलोत ही परंपरा तोडणार का हे अवघ्या काही तासांमध्ये स्पष्ट होईल.

दरम्यान, स्ट्राँग रुम उघडण्यात आल्या असून पोस्टल मतपत्रिका विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोहोचल्या आहेत. उमेदावार आणि एजंट यांच्या उपस्थितीत त्या उघडल्या जात आहेत. सर्वत्र परिस्थिती शांत असून राजकीय प्रतिनिधी उपस्थित असल्याचे जिल्हा निवडणूकअधिकारी हिमांशू गुप्ता यांनी सांगितले.

#WATCH | Counting of votes | Jodhpur, Rajasthan | District Election Officer Himanshu Gupta says, “Strong rooms have been opened. Postal ballots have reached the Vidhan Sabha constituencies, they are being opened in the presence of candidates and agents…Situation is peaceful… pic.twitter.com/sTpnWty6q2

