दिवाळी सुट्टीत पर्यटकांची संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात धम्माल; 22 हजार पर्यटकांची हजेरी, 24 लाखांचा महसूल जमा

सामना ऑनलाईन
|

22 हजारांहून अधिक पर्यटकांनी दिवाळीची सुट्टी सत्कर्मी लावली. कच्च्या बच्च्यांसह पर्यटकांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात (नॅशनल पार्क) निसर्गाच्या सान्निध्यात मनसोक्त आनंद लुटला. दीपावलीच्या सुट्टीसाठी पर्यटकांनी उद्यानाला पसंती दिल्याने गेल्या चार दिवसांत तब्बल 24 लाखांचा महसूल जमा झाला.

रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातून थोडा विरंगुळा मिळावा म्हणून दिवाळीच्या चार दिवसांत 22 हजारांहून अधिक पर्यटकांनी नॅशनल पार्कमध्ये हजेरी लावली. तरुण-तरुणींच्या उत्साहाला अक्षरशः उधाण आले होते. ट्रेकिंग, सायकलिंग करण्यावर पर्यटक विशेष पसंती देताना दिसले. नॅशनल पाका&चा गेट ते कान्हेरी गुंफापर्यंत जाणारे रस्ते चालत जाणाऱया पर्यटकांनी दुतर्फा भरलेले दिसले. गटागटाने पिकनिकला आलेल्यांची संख्यादेखील मोठी होती.

पर्यटकांनी दिवाळी सुट्टीचा उद्यानात मनसोक्त आनंद लुटला. आलेले सर्व पर्यटक आनंदी होऊनच घरी परतताना दिसले. ई-बग्गीतूनदेखील अनेकांनी प्रवाहांची मज्जा लुटली…

किरण पाटील, उपसंचालक (दक्षिण) बोरिवली

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

घसा खवखवत असेल तर… हे करून पहा

असं झालं तर… पीएफचे पैसे अडकले तर…

ट्रेंड – पित्याच्या मायेला तोड नाही…

महत्त्वाचे – आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी डॉ. अजय चंदनवाले

court

पोलिसांची हद्द झाली… दोन वर्षांच्या चिमुकलीला केले राड्यातील आरोपी; न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला झापले

ब्रेस्ट कॅन्सरवर ‘कार्बोप्लॅटीन’ रामबाण; टाटा रुग्णालयातील संशोधनातून झाले सिद्ध, रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले

लवकरच ओला-उबरला सहकारी कॅबचा पर्याय; दिल्लीत राबवणार पायलट उपक्रम

राज्यात दोन दिवस वादळी पाऊस; हवामान विभागाचा यलो अलर्ट, मुंबईत ‘जोरधार’ सुरूच

पत्नीच्या ऑपरेशनसाठी घेतलेली देणगी योग्यच; हायकोर्टाने रक्कम वसूल करण्यास दिला नकार