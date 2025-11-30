80 टक्के लोक शहर सोडण्याच्या विचारात! दिल्ली, एनसीआरमधील हवा बिघडली, 68 टक्के लोकांना घ्यावी लागली डॉक्टरांची मदत

दिल्ली आणि एनसीआर परिसरातील प्रदूषणाने आता उच्चांक गाठला आहे. या ठिकाणी राहणाऱया नागरिकांच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. एका ताज्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दिल्ली, एनसीआरमध्ये राहणारे 80 टक्के लोकांनी शहर सोडण्याचा विचार मनात आल्याचे सांगितले. या परिसरात राहणाऱ्या बहुतांश लोकांना खोकला, अशक्तपणा, श्वास घेण्यास अडचण येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या रोजच्या समस्यांमुळे अन्य दुसऱया शहरात जायला आवडेल, असे या लोकांनी सर्वेक्षणात सांगितले.
सर्वेक्षणानुसार, मागील वर्षभरात 68 टक्के लोकांना प्रदूषणामुळे आजार उद्भवला आहे. त्यामुळे त्यांना डॉक्टराकडे जावे लागले आहे. त्यामुळे दिल्ली आणि एनसीआर हे परिसर आता केवळ हवामानापुरता प्रश्न मर्यादित राहिला नाही, तर या ठिकाणी राहणाऱया नागरिकांसाठी एक मोठी समस्या बनली आहे. प्रदूषित हवेमुळे 76 टक्के लोकांनी मार्ंनग वॉकला जाणे बंद केले आहे. सर्वेमधून हेही समोर आले आहे की, 76.4 टक्के लोकांनी बाहेर जाणे कमी केले आहे. अनेक कुटुंबांना तर मुलांना शाळेत पाठवायलाही भीती वाटत आहे. शहरातील प्रदूषण आणि विषारी हवामुळे मजबुरीने घरात राहावे लागत असल्याने अनेकांनी सांगितले आहे. सर्वेमध्ये सर्वात जास्त धक्कादायक म्हणजे 79.8 टक्के लोकांनी एनसीआर सोडले आहे किंवा ते सोडण्याच्या विचारात आहेत. यातील 33.6 टक्के लोक हे गंभीरपणे विचार करत आहेत. 31 टक्के लोकांच्या मनात शहर सोडण्याचा विचार करत आहेत. तर 15.2 टक्के लोक हे आधीच अन्य शहरात शिफ्ट झाले आहेत. काही कुटुंबांनी तर नवीन शहरात मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळेची शोधाशोधही सुरू आहे.
छोटे शहर बनले पसंतीचे ठिकाण
दिल्ली आणि एनसीआरसारख्या मोठय़ा शहरात राहण्याऐवजी लोकांनी आता डोंगराळ भागात किंवा छोटय़ा शहरात राहण्याला पसंती दिली आहे. ज्या शहरात हवेची गुणवत्ता चांगली आहे त्या शहरात राहण्याला लोकांनी पसंती दर्शवली आहे. कारखाने, धूळ, माती, प्रदूषण असलेल्या शहरात राहणे म्हणजे स्वतःहून आजाराला आमंत्रण दिल्यासारखे आहे, असेही अनेकांनी बोलून दाखवले आहे. 83.3 टक्के लोकांनी कबूल केले आहे की, प्रदूषणामुळे घरगुती खर्चात वाढ झाली आहे. 41.6 टक्के लोकांनी म्हटले की, मास्क, एअर प्युरिफायर, औषधे आणि डॉक्टरापंडे जावे लागत असल्याने आर्थिक गणित बिघडले आहे.