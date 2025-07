पहलगाम हल्ल्याच्या जखमा अद्याप बऱ्या झाल्या नाहीत अन् हिंदुस्थान पाकिस्तानबरोबर हॉकी, क्रिकेट खेळणार? आदित्य ठाकरे आक्रमक

जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला करत 26 माता-भगिनींचे कुंकू पुसले. यामुळे हिंदुस्थान-पाकिस्तानमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. असे असतानाही हॉकी आशिया कप आणि ज्युनियर हॉकी विश्वचषक स्पर्धेसाठी पाकिस्तानच्या संघाला हिंदुस्थानमध्ये येण्याचा हिरवा कंदिल देण्यात आला आहे. तसेच युएईमध्ये होणाऱ्या आशिया कप 2025 मध्येही हिंदुस्थान-पाकिस्तान संघात क्रिकेटचा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे आक्रमक झाले असून केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे.

देशात हॉकीचा आशिया कप होत आहे. आपल्या देशाच्या क्रीडा मंत्रालयाने पाकिस्तानला हिंदुस्थानात खेळण्यासाठी हिरवा कंदिल दिला आहे. कदाचित हा पहिला टप्पा असेल. पुढे क्रिकेटचा आशिया कप होणार आहे. बीसीसीआय, आयसीसीला थेट बोलता येत नाही म्हणून आधी हिंदुस्थान विरुद्ध पाकिस्तान सामना हॉकीमध्ये होऊ द्यायचा. लोकाची भूमिका, भावना काय आहे हे पाहून क्रिकेटकडे वळायचे असे धोरण भाजपचे असेल तर त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असे आदित्य ठाकरे शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

एप्रिलमध्ये पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला झाला. त्या हल्ल्यातील दहशतवादी कुठे आहेत हे कुणाला माहिती नाही. त्यांना अद्यापही पकडण्यात आलेले नाही. मध्यंतरी एनआयएने सांगितले की, दहशतवादी हल्ल्यानंतर जारी करण्यात आलेले स्केच चुकीचे होते. ऑपरेशन सिंदूर झाल्यानंतरही आपले प्रतिनिधी मंडळ जगभरात गेले आणि मोठ्या नेत्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. पण यावर भाजपला वाटत असेल की आपण मते मिळवू शकतो, लोकांना फसवू शकतो, तर हे चालणार नाही. यावर केंद्र सरकारने उत्तर देणे गरजेचे आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 4, 2025