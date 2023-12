आता तरी कश्मिरी पंडितांची घरवापसी व्हावी हीच अपेक्षा – आदित्य ठाकरे

जम्मू-कश्मीरमधून 370 कलम हटवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निकालासोबत सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-कश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करून 9 महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देशही दिले. या निर्णयाचं स्वागत करत असल्याचं म्हणत किमान आतातरी कश्मीरमध्ये कश्मिरी पंडितांची घरवापसी करण्याची तरतूद सरकारने करावी हीच अपेक्षा असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे.

We wholeheartedly welcome the verdict of the Hon’ble Supreme Court upholding the abrogation of Article 370.

The decision to restore statehood of Jammu and Kashmir, within a timeframe, and the direction of the Hon’ble Court, to hold elections in J&K before September 2024, is…

