परकीय आक्रमणापेक्षा केंद्र सरकारचे आश्चर्यकारक मौन हीच मोठी समस्या! H1B व्हिसाच्या शुल्क वाढीवरून आदित्य ठाकरे यांची खरमरीत टीका

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी H1B व्हिसा शुल्कवाढीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. परकीय आक्रमणापेक्षा केंद्र सरकारचे धक्कादायक मौन ही खरी मोठी समस्या असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

X वर एक पोस्ट करत आदित्य ठाकरे म्हणाले, “ही समस्या केवळ परकीय आक्रमणाची नाही, तर त्यापेक्षा मोठी समस्या आहे केंद्र सरकारचे आश्चर्यकारक मौन. जर ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ यासारख्या घोषणा खरोखरच प्रत्यक्षात उतरल्या असत्या, तर आज इतका गोंधळ झाला नसता.”

“डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होणाऱ्या रुपयाने आणि करवाढीने देशाला आधीच मोठा फटका बसला आहे. सत्ताधारी पक्षाचे बोलणे धाडसी वाटत असेल, तरी कठोर वास्तवाकडे पाहणे गरजेचे आहे”, असे आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केले.

H1B व्हिसा शुल्कवाढीच्या निर्णयावर टीका करताना ते म्हणाले, “या शुल्कवाढीचा फटका केवळ हिंदुस्थानातील लाखो नोकरदारांना नाही, तर त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांनाही बसणार आहे. तसेच, करिअर आणि चांगले जग निर्माण करण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या हजारो तरुणांच्या आकांक्षांनाही याचा मोठा धक्का बसेल.”

आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “गेल्या ११ वर्षातील परदेश दौऱ्यांचा देशाच्या परराष्ट्र धोरणात उपयोग होतोय की नाही, यावर मी भाष्य करणार नाही. पण आम्हा हिंदुस्थानींना आपल्या सरकारने आपल्याशी आणि अमेरिकेशी संवाद साधताना ऐकायला हवे,” असे ते म्हणाले.

हिंदुस्थान-अमेरिका यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंध जगासाठी फायदेशीर आहेत, पण केंद्र सरकारचे मौन त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या लाखो हिंदुस्थानींसाठी अंधारासमान आहे, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Bihar Election : गेल्या २० वर्षात NDA सरकारने बिहारला लुटले आणि अजूनही लुटत आहेत – तेजस्वी यादव

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणेंना शिवसैनिकांनी दाखविले काळे झेंडे, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

नरेंद्र मोदींच्या अपयशी परराष्ट्र धोरणाचे परिणाम आज देश भोगत आहे, ट्रम्प यांच्या व्हिसा निर्णयावरून काँग्रेची टीका

हिंदुस्थानला मिळाले सर्वात दुबळे पंतप्रधान! ट्रम्प यांच्या व्हिसा निर्णयावरून राहुल गांधींचा मोदींवर निशाणा

पुणे बाजार समिती संचालक मंडळाचा अजित पवारांना दणका; कात्रज दूध संघाच्या आउटलेटसाठी जागेला नकार, पण अनधिकृत टपरी केली अधिकृत

युरोपातील तीन प्रमुख विमानतळांवर सायबर हल्ले; अनेक उड्डाणे रद्द, प्रवासी अडकले

उद्धव ठाकरे सरकारची शिवभोजन थाळी योजना सुरू राहणार, 200 कोटींचा निधी मंजूर

ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसाच्या निर्णयामुळे उडाला गोंधळ, हिंदुस्थान-अमेरिका विमान भाडं झालं दुप्पट

दसऱ्याला सीमोल्लंघन करत मोहन भागवतांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बरखास्त करावा: हर्षवर्धन सपकाळ