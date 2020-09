अभिनेते परेश रावल यांच्यावर नवी जबाबदारी, म्हणाले आव्हानात्मक पण मजेशीर

ज्येष्ठ अभिनेते आणि माजी खासदार परेश रावल यांना नवी जबाबदारी देण्यात आली आहे. आपल्याला देण्यात आलेल्या जबाबदारीबद्दल परेश रावल यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. परेश रावल यांची नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात पीटीआय वृत्तसंस्थेसोबत बोलताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ही जबाबदारी आव्हानात्मक असली तरी मजाही येईल, असे ते म्हणाले.

Actor Paresh Rawal appointed chairperson of National School of Drama, tells PTI assignment will be challenging but fun

