महिला वैमानिकांनी रचला इतिहास, उत्तर ध्रुव पार करून बंगळुरूला पोहोचली एअर इंडियाची टीम

एअर इंडिया (Air India)च्या महिला वैमानिकांच्या एका टीमने जगातील सर्वात जास्त लांबीच्या हवाई मार्गाच्या उत्तर ध्रुवावरून (नॉर्थ पोल) उड्डाण करण्याचा पराक्रम केला आहे. अमेरिकेच्या सॅन फ्रांसिस्को शहरातून उड्डाण घेतल्यानंतर ही टीम नॉर्थ पोलवरून बंगळुरू येथे पोहोचली आहे.

या दरम्यान 16,000 किलोमीटरचं अंतर पार केले आहे. यामुळे लोकांमध्ये विशेष उत्साह होता. लोकेशनची माहिती खुद्द एअर इंडियाने आपल्या ट्विटर हँडलवर वेळोवेळी शेअर केली. सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी यांनी देखील या संदर्भात ट्वीट केले आहे.

#FlyAI : Welcome Home

Capt Zoya Agarwal, Capt Papagiri Thanmei, Capt Akanksha & Capt Shivani after completing a landmark journey with touchdown @BLRAirport.

Kudos for making Air India proud.

We also congratulate passengers of AI176 for being part of this historic moment. pic.twitter.com/UFUjvvG01h

— Air India (@airindiain) January 10, 2021