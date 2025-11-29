एअरबस ए 320 विमानांना सौर किरणोत्सर्गाचा धोका; जगभरातील विमानसेवा प्रभावित, जाणून घ्या हिंदुस्थानवर याचा काय होणार परिणाम

जगभरातील एअरबस A 320 ताफ्यातील विमाने सध्याच्या घडीला सौर किरणोत्सर्गामुळे प्रभावित झाली आहेत. विमान सुरक्षेशी थेट संबंधित असलेल्या गंभीर तांत्रिक दोषामुळे या विमानांवर हा परीणाम झाला आहे. त्यामुळेच सध्याच्या घडीला एअरबस A 320 विमानातील अलिकडच्या घटनेने संपूर्ण विमान वाहतूक क्षेत्राला चिंताग्रस्त केले आहे.
कॅनकुन ते न्यू यॉर्कला जाणाऱ्या एका खाजगी विमान कंपनीच्या A 320 विमानात ही समस्या उद्भवली. हे विमान अचानक हजारो फूट उंचीवर खाली कोसळले. पायलटने असा कोणताही आदेश दिला नाही, परंतु केबिनला जोरदार धक्का बसला, यामुळे प्रवासी त्यांच्या सीटवरून खाली पडले. अनेक लोक जखमी झाले आणि आपत्कालीन परिस्थितीत विमान टाम्पाकडे वळवावे लागले. ELAC फ्लाइट कंट्रोल संगणकाच्या स्विचिंग दरम्यान ही बिघाड झाल्याचे तपासात आढळून आले होते.
EASA ने २८ नोव्हेंबर रोजी आपत्कालीन निर्देश जारी केला असून, यामध्ये जुना ELAC संगणक (मॉडेल B L104) तात्काळ काढून टाकण्याचे आणि त्याच्या जागी नवीन, सुरक्षित मॉडेल (B L103+) वापरण्याचे आदेश दिले. जुन्या प्रणालीने सुसज्ज असलेल्या विमानांना उड्डाण करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. आवश्यक असल्यास फक्त मर्यादित उड्डाणांना परवानगी दिली जाईल.
हिंदुस्थान हा जगातील सर्वात मोठा A320 ऑपरेटर असल्याने याचा मोठा परीणाम देशातील विमान वाहतूकीवर झाला आहे. अपग्रेड आणि तपासणीमुळे सुमारे 200 इंडिगो विमाने आणि 100-125 एअर इंडिया विमाने सध्या ग्राउंडेड आहेत किंवा मर्यादित ऑपरेशनमध्ये आहेत. एअर इंडियाने प्रवाशांना इशारा दिला आहे की, यामुळे उड्डाण विलंब होऊ शकतो आणि वेळापत्रकात व्यत्यय येऊ शकतो.
एअरबस आणि EASA च्या तपासणीत असे आढळून आले की, उंचीवर वाढत्या सौर किरणोत्सर्गामुळे ELAC संगणक चिपमध्ये “बिट-फ्लिप” किंवा डेटा करप्ट झाला आहे. एअरबस A320 हे जगातील सर्वात सुरक्षित आणि सर्वात प्रगत फ्लाय-बाय-वायर विमानांपैकी एक मानले जाते, परंतु या घटनेने त्याच्या सर्वात महत्वाच्या घटकाची, ELAC संगणकाची असुरक्षितता उघडकीस आणली आहे.
जागतिक स्तरावर, अंदाजे 6 हजार विमाने या अपग्रेड प्रक्रियेतून जात आहेत. नवीन A 320neo ला फक्त ३० मिनिटांचे सॉफ्टवेअर अपडेट आवश्यक असेल, तर जुन्या मॉडेल्सना हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर दोन्ही बदलण्यासाठी 2-3 दिवस लागू शकतात.