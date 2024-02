Arvind Kejriwal – सहाव्या समन्सनंतरही केजरीवाल ईडी चौकशीला गैरहजर, अटक होणार?

दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 6 समन्स पाठवूनही आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय समन्वयक आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) हे चौकशीला गैरहजर राहिले आहेत. ईडीने केजरीवाल यांना 17 फेब्रुवारी रोजी सहावे समन्स पाठवून सोमवारी 19 फेब्रुवारी रोजी चौकशीला हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र केजरीवाल चौकशीला गैरहजर राहिले असून आम आदमी पार्टीने याबाबत स्पष्टीकरणही दिले आहे.

ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना पाठवलेले समन्स बेकायदेशीर असल्याचे आम आदमी पार्टीने म्हटले आहे. या समन्सच्या वैधतेबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे ईडीने वारंवार समन्स पाठवण्याऐवजी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी, असा सल्लाही आपने दिला आहे.

Delhi CM Kejriwal skips sixth ED summon; ‘illegal’ order says AAP

Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH3xZ2) #PTINewsAlerts #PTIVideos @PTI_News pic.twitter.com/cXnj94cY8s

— PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) February 19, 2024