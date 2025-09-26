Asia Cup 2025 – पाकिस्तानचा कांगावा अन् ICC ची सूर्यकुमार यादवर कारवाई; BCCI ने दिलं आव्हान

सामना ऑनलाईन
|

टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवर ICC ने कारवाई केली आहे. त्याला सामना शुल्काच्या 30 टक्के इतका दंड ठोठावला आहे. पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या साखळी फेरीतील सामन्यात सामना जिंकल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने टीम इंडियाचा विजय पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांना समर्पित केला होता. सूर्यकुमारच हे वक्तव्य राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा कांगावा करत पाकिस्तानने ICC कडे तक्रार केली होती. ICC च्या या कारवाईला BCCI नेही आव्हान दिलं आहे.

साखळी फेरीतील सामन्यात हिंदुस्थानने पाकिस्तानचा 7 विकेटने पराभव करत सामना जिंकला होता. सामना जिंकल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने हा विजय पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांना समर्पित असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. याच वक्तव्यावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला, तसेच टीम इंडियाने पाकिस्तानच्या खेळाडूंबर हस्तांदोलन करण्याचे सुद्धा टाळले होते. त्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ICC कडे तक्रार केली होती. मात्र, हस्तांदोलन केलचं पाहिजे असा कोणताही नियम ICC च्या नियमावलीमध्ये नसल्याच सांगत ICC ने पाकिस्तानला फटकारलं. मात्र, सूर्यकुमार यादवने केलेलं वक्तव्य राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचं म्हणत त्याच्यावर कारवाईची मागणी केली. सूर्यकुमारने सर्व आरोप फेटाळून लावले, परंतु ICC ने त्याच्यावर सामना शुल्काच्या 30 टक्के दंड ठोठावला आहे. त्याला BCCI ने आव्हान दिलं आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मराठवाड्याचे पार वाटोळे झाले! खायला अन्न नाही, हाताला काम नाही; पोट कसे भरायचे, शेतकर्‍यांपुढे प्रश्न

चला पुन्हा उभारी घेऊ… धैर्याने आणि संघर्षाने संकटाला सामोरे जाऊन जिंकू; कैलास पाटील यांची पूरग्रस्तांना साद

Global Chess League Season 3 – सहा संघ आणि 26 खेळाडूंमध्ये रंगणार बुद्धिचा डाव; मुंबईत पार पडणार स्पर्धा

Asia Cup 2025 – हिंदुस्थानशी पंगा घेणाऱ्यांचा माज ICC ने उतरवला; एकावर कारवाई, दुसऱ्याला झापलं

मिग- 21 ला भावुक निरोप! 62 वर्षांच्या शानदार सेवेनंतर हवाई दलातून निवृत्त, चंदीगडमध्ये रंगला भव्य फेअरवेल सेरेमनी

पावसाचा गरबा…! मुंबईत पुढचे तीन दिवस ऑरेंज अलर्ट

केएल राहुल आणि साई सुदर्शनने गेम केला! कांगारुंचा धुव्वा उडवत इंडिया A च्या पठ्ठ्यांनी इतिहास रचला

शिवसेनेची शेतकऱ्याला थेट मदत, कळसाने कुटुंबाला दिली 51 हजाराची रोख रक्कम

शुभमन गिल आता ‘बोलर्स’चा ॲम्बेसेडर