तोंडाची दुर्गंधी, वजन कमी करण्यासाठी महागडी औषधे टाळा… रोज सकाळी पेरूची पाने चावून खा

मौखिक स्वच्छता ही आपल्या आरोग्यासाठी खूप गरजेची असते. मौखिक स्वच्छता नसल्याने हिरड्यांना सूज येणे, दातदुखी किंवा तोंडाची दुर्गंधी यांसारख्या समस्यांमुळे केवळ अस्वस्थता येत नाही, तर आत्मविश्वासही कमी होतो. सकाळी रिकाम्या पोटी पेरूची कोवळी पाने चावणे हा या समस्यांवर एक सोपा आणि स्वस्त उपाय आहे. या पानांमधील दाहक-विरोधी आणि जीवाणू-विरोधी (antibacterial) गुणधर्म तोंडात वाढणाऱ्या जीवाणूंना नष्ट करण्यासाठी कोणत्याही महागड्या औषधांइतकेच प्रभावी आहेत.
तोंडाच्या दुर्गंधीवर बाजारात उपलब्ध असलेले माउथवॉश तात्पुरते काम करू शकतात, परंतु पेरूची पाने मुळावर काम करतात. त्यामध्ये असलेले फ्लेव्होनॉइड्स आणि टॅनिन तोंडाच्या दुर्गंधीला कारणीभूत असलेल्या जंतूंना नष्ट करतात. सकाळी फक्त एक किंवा दोन कोवळी पाने धुवा आणि ती पूर्णपणे चावा. तुम्हाला दिवसभर ताजेतवाने वाटेल, ज्यामुळे कृत्रिम स्प्रेची गरज भासणार नाही.
पेरूची पाने हिरड्यांमधून रक्त येण्यावर रामबाण उपाय आहेत. ही पाने चावल्यानंतर, त्यातून निघणारा रस हिरड्यांना खोलवर स्वच्छ करतो आणि सूज कमी करतो. पेरूची पाने चावता आणि त्यांचा रस श्वासावाटे आत घेता, तेव्हा ते तुमच्या पचनसंस्थेसाठी डिटॉक्सिफायिंग (विषारी घटक बाहेर काढण्याचे) काम करते. पेरूच्या पानांमध्ये असे घटक असतात जे पोटातील हानिकारक जीवाणूंना मारतात, ज्यामुळे गॅस, बद्धकोष्ठता आणि आम्लपित्त यांसारख्या समस्यांपासून त्वरित आराम मिळतो. ते तुमची चयापचय क्रिया (मेटाबॉलिझम) वाढवण्यासही मदत करतात.
पेरूची पाने मधुमेही रुग्णांसाठी वरदान आहेत. पेरूच्या पानांचा रस शरीरातील अल्फा-ग्लुकोसिडेस एन्झाइमची क्रिया कमी करतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, यामुळे जेवणानंतर रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढण्यास प्रतिबंध होतो. सकाळी ही पाने चावल्याने तुमची साखरेची पातळी नैसर्गिकरित्या नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
पेरूची पाने कॉम्प्लेक्स स्टार्चचे साखरेमध्ये रूपांतर होण्यापासून रोखतात, ज्यामुळे शरीरात चरबी जमा होण्याची प्रक्रिया मंदावते. याव्यतिरिक्त, ती व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहेत, जे तुमच्या त्वचेला नैसर्गिक चमक देतात आणि सुरकुत्या दूर ठेवण्यास मदत करतात. याचा अर्थ असा की एक लहान पान तुमच्या सौंदर्याची आणि आरोग्याची दोन्हीची काळजी घेऊ शकते.