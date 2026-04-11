बिहारमध्ये भीषण अपघात: बस, ट्रक आणि पिकअप व्हॅनची धडक; १० जणांचा मृत्यू

बिहारच्या कटिहार जिल्ह्यात शनिवारी संध्याकाळी एक भीषण अपघात झाला. बस, ट्रक आणि पिकअप व्हॅन या तीन वाहनांच्या झालेल्या धडकेत किमान १० जणांचा मृत्यू झाला असून २५ जण जखमी झाले आहेत.

एएनआय (ANI) च्या वृत्तानुसार, हा भीषण अपघात कटिहार जिल्ह्यातील कोढा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गेराबारीजवळ घडला. या अपघात १० जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. पोलिसांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “या दुर्घटनेत आतापर्यंत १० व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. अपघातात जखमी झालेल्या सुमारे २५ जणांना प्राथमिक उपचार दिल्यानंतर पुढील उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात येत आहे.”

घटनेची माहिती मिळताच पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. सध्या घटनास्थळावरील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे नियंत्रणात असून, विस्कळीत झालेली वाहतूक पूर्ववत करण्याचे काम सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

SIR प्रक्रिया मोठा घोटाळा, ममता बॅनर्जींचा भाजप आणि निवडणूक आयोगावर आरोप

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना हृदयविकाराचा झटका, ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल

IPL 2026 – पंजाबच्या विजयाची हॅट्ट्रिक, हैदराबादच्या धावांचा डोंगर 6 गडी राखून पार केला

इराणच्या इशाऱ्यानंतर अमेरिकेच्या युद्धनौका मागे हटल्या; होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबतचा ट्रम्प यांचा दावा फोल

डिझेलवरील निर्यात शुल्कात भरघोस वाढ, जागतिक अस्थिरतेमुळे केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहिली तरी अमेरिकेकडे जगाला पुरेल इतके तेल; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वक्तव्य

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून रणकंदन होणार? इराण जहाजांवरील कराला युरोपियन युनियन आणि अरब देशांचा विरोध

साडेतीन दशकांचा थरार! दरोड्यासाठी घरमालकिणीचा खून करणाऱ्या आरोपीला ३५ वर्षांनंतर अटक

महिला आरक्षणावरून भाजप राजकारण करत आहे, अरविंद सावंत यांची टीका