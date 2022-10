Video – शेवटचे शब्द खरे ठरले, ‘चारो मरेंगे’ म्हणत 300च्या वेगाने कार पळवली अन्…

बऱ्याचदा लोक गाडी घेतली की छंद म्हणून किंवा दिखावा करण्यासाठीही वेगाने गाडी पळवतात. परंतु वेगाची आवड अनेकदा जीवघेणीही ठरते. असेच काहीसे पूर्वांचल एक्सप्रेवर पाहायला मिळाले. येथे चार मित्र एका बीएमडब्ल्यू कारमधून फिरायला निघाले होते. चौघांनाही वेगाची आवड होती आणि बघता बघता गाडीचा वेळ 230 किलोमीटरवर पोहोचला. कारमधील एकाने कारचा वेग 300 किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचा सल्ला दिला. याच दरम्यान कारचा अपघात झाला आणि या अपघातामध्ये चारही मित्रांचा जीव गेला.

अपघाताचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अपघात होण्यापूर्वी हे मित्र फेसबुक लाईव्ह करत होते. यावेळी चौघांचे संभाषणही लाईव्हमध्ये रेकॉर्ड झाले. अपघात झाला तेव्हा कारचा वेग 230 किलोमीटर प्रतितास होता. यावेळी एक जण कारचा वेग वाढवण्याचे सांगतो, तर दुसरा चारो मरेंगे असे म्हणत असल्याचे ऐकू येते. दुर्दैवाने त्याच्या मुखातून निघालेले हे शब्द खरे ठरले आणि त्यांची कार एका कंटेनरला धडकते.

अपघात झाला तेव्हा एका खासगी वैद्यकीय विद्यालयामध्ये प्रोफेसर असणारा आनंद प्रकाश कार चालवत होता. हे सर्व मित्र सुलतानपूरहून दिल्लीला निघाले होते. कार चालवणाऱ्या आनंद प्रकाशने सर्वांना सीट बेल्ट लावण्यास सांगितले. एकदा रस्ता मोकळा दिसला तर वेग वाढवू असेही ते व्हिडिओत बोलत असल्याचे स्पष्ट होते.

गाडीचा वेग अधिक असताना कार एका कंटेनरला धडकली. हा अपघात इतका भीषण होता की चौघे तरुण आणि कारचे इंजिन अपघातानंतर काही अंतरावर फेकले गेले. चौघांचाही जागीच मृत्यू झाला. आनंद प्रकाश, अखिलेश सिंग, दीपक कुमार आणि मुकेश अशी अपघातात मृत्यू झालेल्यांची नावं आहेत. अपघातानंतर कंटेनर चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

UP | Four people have lost their lives in an accident that took place on Purvanchal Expressway in Sultanpur dist. A high-speed BMW car collided with a container coming from the opposite direction. The deceased were residents of Uttarakhand: Ravish Kumar Gupta, DM Sultanpur pic.twitter.com/1Sv08SnG0z

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 14, 2022