चीनवर नवं संकट; धुळीच्या वादळाचा धुमाकूळ,400 जण बेपत्ता

चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये गेल्या 10 वर्षातील सर्वात भयंकर धूळीचं वादळ येऊन धडकलं आहे. आज म्हणजे 15 मार्च 2021 रोजी आलेल्या वादळाने संपूर्ण बीजिंग शहरावर मातकट पिवळ्या रंगाचा प्रकाश पसरला होता. बऱ्याच भागात रात्रीसारखं वातावरण झाल्यानं लाईट लावण्याची वेळ आली.

रस्ते वाहतूक पार कोलमडून गेली होती. गाड्यांचे हेडलाईट लावूनच रस्त्यावरून प्रवास करावा लागत होता. लोक चेहऱ्यावर मास्क लावून प्रवास करत होते. चेहरा झाकलेला होता.

बीजिंगच्या हवेचा गुणवत्ता स्तर 1000 ची संख्या पार करून गेला होता. ही परिस्थिती सर्वात घातक असल्याचे डॉक्टर्स आणि वैज्ञानिकांनी म्हटले आहे. 400 हून अधिक उड्डाण यावेळी रद्द करण्यात आली. मंगोलियाच्या पठारांवरून वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे उडालेल्या धूळीमुळे हे धूळीचं वादळ धडकल्याचे सांगण्यात येत आहे. (फोटोःएपी)

बीजिंगमध्ये सोमवारी दिवसभर लोकांच्या घरातील, रस्त्यांवरील लाइट सुरू ठेवावे लागले. कारण संपूर्ण शहरात ही मातकट पिवळ्या रंगाची धूळ वातावरणात भरली होती. हे वादळ मंगोलिया आणि चीनच्या वायव्येकडे झालेल्या पावसानंतर सुरू झाले.

चीनच्या मेट्रोलॉजिकल अॅडमिनिस्ट्रेशनने सोमवारी बीजिंग आणि आसपासच्या भागात ‘यलो अॅलर्ट’ जारी केला आहे. हे धूळीचे वादळ मंगोलियातून सुरू होऊन गांसू (Gansu), शांसी (Shanxi) आणि हेबेई (Hebei) प्रांतापर्यंत पसरलं आहे. राजधानी बीजिंग या प्रांतांनी घेरली गेली आहे.

After a week of lung-choking industrial pollution in Beijing, China’s capital wakes up to a gritty, orange mess: a sandstorm blown in from the Mongolian desert that sends air pollution levels off the charts – well beyond the 999 maximum on scales. Not unheard of, but rare. pic.twitter.com/8tFF7pqO98

— Saša Petricic (@sasapetricic) March 15, 2021