Video – चिनी राजदूताच्या बायकोने पाकिस्तानी मोलकरणीला भर रस्त्यात चोपले, पाकडे बघत राहिले

चीनच्या नागरिकांनी आता पाकिस्तानात घुसून पाकिस्तान्यांवर दादागिरी करायला सुरुवात केली आहे. चीनचे पाकिस्तानातील राजदूत नोंग रोंग यांच्या बायकोने त्यांच्या मोलकरणीला भर रस्त्यात लाथा बुक्क्यांनी तुडवले. हा प्रकार असंख्य पाकडे पाहात होते, मात्र त्यातल्या एकालाही वाटले नाही की मोलकरीचा बचाव करावा. हा व्हिडीओ पाकिस्तानातच नाही जग विविध देशांमध्ये व्हायरल झाला असून या व्हिडीओमुळे, पाकिस्तान चीनच्या आहारी गेला असून तो लाचार झाला असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.

Kalesh b/w wife of Chinese ambassador and her Pakistani Maidpic.twitter.com/9H4RZDrTLk — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 21, 2023

पाकिस्तान सरकारच्याही हा व्हिडीओ निदर्शनास आला आहे. या व्हिडीओवरून चिनी राजदूताच्या बायकोविरोधात कारवाई करण्याऐवजी पाकिस्तान सरकारने या घटनेची चौकशी सुरू असून मोलकरणीला योग्य ती वैद्यकीय मदत दिली असल्याचं म्हटलं आहे. आरोपीविरोधात काय कारवाई केली जाणार याबाबतही तिथल्या सरकारने मौन बाळगलेलं आहे. चीन सरकारनेही आपण चौकशी करत असून दोषी आढळल्यास आरोपीवर योग्य ती कारवाई करू असं उत्तर देऊन बोळवण केली आहे. दै.सामना या व्हिडीओची पुष्टी करत नाही आणि कोणत्या परिस्थितीत हा व्हिडीओ चित्रीत करण्यात आलेला आहे याबाबत पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही.

How can a maid have Golden Hairs, unless she is very old & using Mehendi/Henna for colouring her hairs. Now I know angels are real, they turn into royal PRINCESSES, when they age 👍💕🙏 — Beacon MosqueEthos (@MosqueEtos1996) July 22, 2023

Pakistan is Asia’s Ukraine. — phenomenal SHUBH (@ShubhPhenomenal) July 21, 2023

That is how China treats the moslem, even in their own country.. — Manes 🌴 🐆 (@Ant_E_Matter) July 21, 2023