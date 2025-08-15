Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 15 ऑगस्ट 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

मेष

ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मकता वाढणार आहे
आरोग्य – मनातील ताणतणाव दूर होणार आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील सदस्यांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

वृषभ

ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्च वाढणार आहे
आरोग्य – ताणतणाव जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – अचानक खर्च वाढण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील सदस्यांशी वादविवाद होण्याची शक्यता आहे

मिथुन

ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मनोबल उंचावणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण उत्साहाचे असेल

कर्क

ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस कामात चुका होणार नाही, याची काळजी घ्या
आरोग्य – थकवा जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात ताणतणाव वाढण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील सदस्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागणार आहे

सिंह

ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक घटना घडणार आहेत
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – गुंतवणुकीतून लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

कन्या

ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीची काळजी घेण्याची गरज आहे
आरोग्य – जुने आजार डोके वर काढण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेताना काळजी घ्यावी
कौटुंबिक वातावरण – रागावर नियंत्रण ठेवा, दिवस समाधानात जाईल

तूळ

ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू पंचम स्थानात,शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरणार आहे
आरोग्य – पथ्थपाणी सांभाळण्याची गरज आहे
आर्थिक – व्यवसायातून लाभ होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदारासोबत छोट्या प्रवासाचे योग आहेत.

वृश्चिक

ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस हितशत्रूंचा त्रास जाणवू शकतो.
आरोग्य – साथीच्या आजारापासून काळजी घ्यावी
आर्थिक – स्पर्धा परीक्षांसाठी चांगला दिवस आहे.
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत मतभेद व्यक्त करू नका

धनु

ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभफलदायक आहे
आरोग्य – अपचन, अॅसिडीटीची समस्या जाणवू शकते.
आर्थिक – उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे.
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत फिरायला जाण्याचे योग आहेत

मकर

ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घराकडे जास्त लक्ष द्यावे लागणार आहे
आरोग्य – अस्वस्थता जाणवण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक – शॉपिंगला जाण्याचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत प्रवासाचे बत ठरतील

कुंभ

ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामांचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – प्रवासात प्रकृतीची काळजी घ्या
आर्थिक – रखडलेली आर्थिक कामे मार्गी लागतील
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण आनंदाचे असेल

मीन

ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मनस्वास्थ उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – घरातील सदस्यांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे.

