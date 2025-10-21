Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 21 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

>> योगेश जोशी, [email protected]
मेष
ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस आव्हानांचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – कर्जासंबंधीची कामे मार्गी लागणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबीयांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
वृषभ
ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घरात प्रसन्नतेचे वातावरण असेल
आरोग्य – मन उत्साही राहण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक – दिवाळीनिमित्त महत्त्वाच्या खरेदीचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे
मिथुन
ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कुटुंबियांसोबत आनंदात जाणार आहे
आरोग्य – थकवा जाणवण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक – गृह किंवा वाहनखरेदीचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे
कर्क
ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस आनंददायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – अचानक आर्थिक लाभ होणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
सिंह
ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण आनंदाचे राहणार आहे
कन्या
ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – चिंता, काळजी दूर ठेवत सणाचा आनंद घ्या
आर्थिक – सणानिमत्ताने आवक वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस सुखात जाईल
तूळ
ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शांत राहण्याचा आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – सणासाठी खर्च करताना बजेट सांभाळा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत आनंदाने सण साजरा करा
वृश्चिक
ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक प्राप्ती होण्याचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
धनु
ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामे उरकण्यावर भर द्या
आरोग्य – प्रकृती सुधारणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
मकर
ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस नशिबाची चांगली साथ मिळणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे
कुंभ
ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – आहाराचे नियम पाळा
आर्थिक – आर्थिक लाभ होणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियात दिवस आनंदात जाणार आहे
मीन
ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या तक्रारींकडे लक्ष द्या
आर्थिक – आर्थिक व्यवहारात लाभ होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत सण आनंदात साजरा करा.