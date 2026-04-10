‘नितीश युगाचा अंत’, नितीश कुमारांनी राज्यसभेत शपथ घेतल्यानंतर काँग्रेसची टीका

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यसभेचे सदस्य म्हणून शपथ घेतल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठे बदल होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. काँग्रेस खासदार राजीव शुक्ला यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना “हा बिहारमधील ‘नितीश युगाचा’ अंत आहे,” अशी टीका केली आहे.

शुक्ला यांनी सांगितले की, नितीश कुमार यांची राज्यसभेत जाण्याची प्रक्रिया ही भाजपची पूर्वनियोजित रणनीती होती. “2025 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांपर्यंत नितीश कुमार यांना पुढे ठेवायचे आणि नंतर त्यांना बाजूला सारून स्वतःचा मुख्यमंत्री बनवायचा, हा भाजपचा जुना डाव होता,” असा आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रीय राजकारणात नितीश कुमार यांना पुढे काय भूमिका दिली जाईल, हेही अनिश्चित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नवीन मुख्यमंत्री भाजपकडूनच असेल का, या प्रश्नावर शुक्ला यांनी “होय, तसेच दिसते,” असे स्पष्ट उत्तर दिले.

दरम्यान, नितीश कुमार यांनी राज्यसभेचे सदस्य म्हणून शपथ घेतली असून त्यांनी यापूर्वी बिहार विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. जनता दल (युनायटेड) चे एमएलसी संजय गांधी यांनी त्यांचा राजीनामा परिषद अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह यांच्याकडे सादर केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पश्चिम रेल्वेवर रविवार १२ एप्रिलला सांताक्रूझ आणि गोरेगाव दरम्यान ‘जम्बो ब्लॉक’

नितीश कुमार यांना भाजपने धोका दिला, अखिलेश यादव यांची टीका

महाकुंभची ‘व्हायरल गर्ल’ मोनालिसाचे लग्न वादाच्या भोवऱ्यात

ट्रेकिंगदरम्यान बेपत्ता झालेल्या श्रीनंदाचा मृतदेह सापडला, तीन दिवसांपासून होती बेपत्ता

पंतप्रधान मोदींनी देशातील महिलांची माफी मागायला हवी, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची टीका

‘डिजिटल अटके’च्या नावाखाली सायबर फसवणुकीचा प्रयत्न; 8वीतील मुलाच्या प्रसंगावधानामुळे लाखोंची फसवणूक टळली

‘थप्पड गँग’चा हैदोस; रात्रीच्या अंधारात नागरिकांवर हल्ले, सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल

“सापावर विश्वास ठेवू शकतो, पण भाजपवर नाही”; ममता बॅनर्जींचा जोरदार हल्लाबोल

19 वर्षीय तरुणीला BMW मध्ये नोकरी? LinkedIn पोस्ट व्हायरल; ‘पर्सनल ब्रँडिंग’वर नवा वाद