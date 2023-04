Mumbai news कुर्ल्यात घरामध्ये महिला उपनिरीक्षक मृतावस्थेत सापडली, पोलीस दलात खळबळ

कुर्ला पूर्वेकडील नेहरू नगर पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या महिला पोलीस उपनिरीक्षक शितल ऐडके या त्या राहत असलेल्या कामगार नगरातील घरात मृतावस्थेत सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. शितल या दीड वर्षांपूर्वी नेहरूनगर पोलीस ठाण्यात प्रोबेशनरी उपनिरीक्षक म्हणून रुजू झाल्या होत्या. चार ते पाच महिने काम केल्यानंतर त्या एक वर्षांहून अधिक काळ कामावर गैरहजरच होत्या. कामगार नगरात त्या भाड्याने खोली घेऊन एकट्याच राहत होत्या. त्या अविवाहित होत्या.

बुधवारी संध्याकाळी त्यांच्या घरातून दुर्गंधी येऊ लागल्याने शेजारच्यांनी पोलीस नियंत्रण कक्षाला काँल करून ही बाब सांगितली. त्यानंतर नेहरूनगर पोलिसांनी तेथे धाव घेऊन आतून बंद असलेला दरवाजा उघडला असता घरातील स्वयंपाक घरात शितल मृतावस्थेत आढळल्या.

Maharashtra | The body of a female sub-inspector belonging to Mumbai’s Nehru Nagar has been found in her own house. Currently, ADR case has been registered. No suicide notes were recovered and nothing suspicious has been found. Investigation underway: Hemraj Rajput, DCP, Zone 6 pic.twitter.com/t5NS6nB1i7

