विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा, 60 टक्के सीट निवडताना कुठलेही शुल्क लागणार नाही

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हिंदुस्थानातील विमान प्रवाशांना लवकरच मोठा दिलासा मिळणार आहे. सीट निवडीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कावर निर्बंध आणत केंद्र सरकारने विमान कंपन्यांसाठी नवे नियम लागू केले आहेत. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने हे निर्देश जारी केले असून, नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA) मार्फत त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.

60 टक्के सीट मोफत निवडीसाठी

नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक उड्डाणात किमान 60 टक्के सीट प्रवाशांना मोफत निवडीसाठी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. यामुळे वेब चेक-इन किंवा तिकीट बुकिंगनंतर सीट निवडीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काला आळा बसणार आहे. या निर्णयामुळे विमान प्रवास अधिक पारदर्शक आणि परवडणारा करण्याचा उद्देश आहे.

एकाच PNR वरील प्रवासी एकत्र बसणार

सरकारने विमान कंपन्यांना एकाच PNR वर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना शक्यतो शेजारील सीट देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे कुटुंब आणि गट प्रवाशांना अतिरिक्त पैसे देण्याची गरज कमी होणार आहे.

प्रवासी हक्कांवर कडक अंमलबजावणी

उड्डाण उशीर, रद्द होणे किंवा बोर्डिंग नाकारल्यास प्रवाशांचे हक्क काटेकोरपणे लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हे हक्क विमान कंपन्यांच्या वेबसाइट, मोबाइल अ‍ॅप, बुकिंग प्लॅटफॉर्म आणि विमानतळांवर स्पष्टपणे दर्शवणे बंधनकारक असेल तसेच प्रवाशांना त्यांच्या हक्कांची माहिती प्रादेशिक भाषांमध्ये देणे आवश्यक राहणार आहे.

वाढत्या विमान क्षेत्रात पारदर्शकतेवर भर

हिंदुस्थानातील विमान वाहतूक क्षेत्र झपाट्याने वाढत असून, ते जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे बाजारपेठ बनले आहे. दररोज 5 लाखांहून अधिक प्रवासी विमानतळांचा वापर करतात.

या पार्श्वभूमीवर “प्रवासी सुविधा ही सर्वोच्च प्राधान्य आहे,” असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. UDAN योजनेअंतर्गत ‘यात्री कॅफे’सारख्या स्वस्त अन्न सुविधा आणि विमानतळांवरील मोफत वाय-फायसारख्या उपक्रमांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

नवीन निर्देशांद्वारे विमान कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत एकसमानता आणणे आणि प्रवाशांवरील अतिरिक्त खर्चाचा बोजा कमी करणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Iran War – अली लारीजानी यांच्यासह मुलाचाही मृत्यू, इराणकडून शवपेटीचा फोटो समोर

अजित दादांच्या अपघाताला क्रिमिनल अँगल, नवीन पुराव्यांसह रोहित पवार पत्रकार परिषद घेणार

ना अत्तर, ना शिरकुर्मा, ना ईदी… आखातात अडकलेल्या हिंदुस्थानींची ईद यंदा सुनीसुनी! अस्वस्थ कुटुंबियांचे वाटेकडे डोळे

Iran War – लारीजानींच्या मृत्यूने कोणताही परिणाम होणार नाही, आमची राजकीय चौकट आजही भक्कम; इराणचा अमेरिका- इस्रायलला थेट इशारा

पुणे-मुंबई महामार्गावर बोरघाटात भीषण अपघात, कंटेनर कारवर उलटला; तिघांचा जागीच मृत्यू, 4 गंभीर जखमी

Iran War – लारिजानी यांच्या हत्येनंतर इराणचा जोरदार पलटवार; इस्रायलवर केला क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव

सत्ताधाऱ्यांनी राज्य विकायला काढले आहे आणि राज्याचे रुपांतर वाळवंटात केले जात आहे, आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

दिल्लीत निवासी इमारतीला भीषण आग, 7 जणांचा होरपळून मृत्यू; बचाव कार्य सुरू

गिप्पी ग्रेवाल याला गोल्डी ब्रारकडून जीवे मारण्याची धमकी; ऑडिओ क्लिपमुळे पंजाबमध्ये खळबळ