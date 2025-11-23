हिंदुस्थानच्या महिला दृष्टीहीन संघाने जिंकला टी-20 वर्ल्डकप, फायनलमध्ये नेपाळचा केला पराभव

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानच्या महिला दृष्टीहीन महिला संघाने अंतिम लढतीत नेपाळचा पराभव करत पहिल्या टी-20 वर्ल्डकपवर नाव कोरले. कोलंबोमध्ये झालेल्या अंतिम लढतीत हिंदुस्थानने नेपाळचा 7 विकेट्सने पराभव करत जेतेपद पटकावले. हिंदुस्थानने एकही सामना न गमावता या विजेतेपदाला गवसणी घातली.

फायनलमध्ये हिंदुस्थानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि नेपाळचा डाव 5 बाद 114 धावांमध्ये रोखला. त्यानंतर हे आव्हान अवघ्या 12 षटकांमध्ये पार करत विजेतेपद पटकावले. हिंदुस्थानच्या फुला सरेन हिने 27 चेंडूत 44 धावांची खेळी केली, तर सरिता घिमिरे हिने 38 चेंडूत 35 धावा फटकावल्या.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Marathi Fire (@marathifire)

महिन्याभरात दुसरा वर्ल्डकप

दरम्यान, महिन्याभरापूर्वी हिंदुस्थानच्या महिला संघाने नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील मैदानात झालेल्या अंतिम लढतीत दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत पहिल्यांदा वर्ल्डकप जिंकला होता. त्यानंतर वीसच दिवसात हिंदुस्थानच्या महिला दृष्टीहीन संघानेही टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याचा कारनामा करत हिंदुस्थानचा तिरंगा डौलाने फडकावला.

एकही सामना गमावला नाही

या स्पर्धेत हिंदुस्थान, नेपाळसह ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि युनायटेड स्टेट्‍सचा संघ सहभागी झाला होता. लीग स्टेजमध्ये एकही सामना न गमावता हिंदुस्थानने सेमीफायनल गाठली. सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा 9 विकेट्सने दारूण पराभव हिंदुस्थानने फायनल गाठली, तर दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये नेपाळने पाकिस्तानचा पराभव केला होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जिंकण्याची शक्यता नसल्याने हिंदू-मुस्लिम, मराठी-अमराठी करण्याचे भाजपचे राजकारण सुरू; आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अपुरीच; सरासरी तीन मुंबईकरांपैकी एकाची गैरसोय

दिल्लीनंतर आता राजस्थानातही प्रदूषणाची समस्या गंभीर; श्वसनाच्या त्रासामुळे 24 जण रुग्णालयात दाखल

स्मृती मानधनाच्या वडिलांची प्रकृती अचानक बिघडली, विवाहसोहळा पुढे ढकलला

अमेरिकेचा संभाव्य धोक्याचा इशारा; जगभरातील अनेक देशांकडून व्हेनेझुएलाला जाणारी उड्डाणे रद्द

बिहारप्रमाणे तामिळनाडूमधील ‘एसआयआर’ वादात; अभिनेता विजयच्या पक्षाची सुप्रीम कोर्टात धाव

TET चा पेपर फोडण्याच्या तयारीत असणारी टोळी जेरबंद, 9 जण ताब्यात; स्थानिक गुन्हे अन्वेषण आणि मुरगूड पोलिसांची कारवाई

निवडणूक आयोगाच्या देशद्रोही कृत्यांचे लवकरच गौप्यस्फोट… आदित्य ठाकरे यांचा इशारा

Senuran Muthusamy – दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातील ‘इंडियन’ खेळाडू, गुवाहाटीत शतकी धमाका करणारा सेनुरन मुथुसामी कोण आहे?