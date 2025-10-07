फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबेस्टियन लेकोर्नू यांचा राजीनामा

सामना ऑनलाईन
|

फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबेस्टियन लेकोर्नू यांनी सोमवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. सेबेस्टियन लेकोर्नू यांनी पंतप्रधानपद सांभाळून एक महिना पूर्ण होण्याआधीच पद सोडले आहे. लेकोर्नू यांना सहकारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सरकार पाडण्याची धमकी दिल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे, असे बोलले जात आहे. लेकोर्नू यांनी रविवारी आपल्या मंत्र्यांची नियुक्ती केली. सोमवारी दुपारी मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक होणार होती, परंतु त्याआधीच त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पाकिस्तानकडून दुर्मिळ खनिजांची पहिली खेप अमेरिकेत रवाना; पाकिस्तानातूनच होतोय तीव्र विरोध

मुलाच्या उपचारासाठी रिक्षा विकली, मध्य प्रदेशातील छिंदवाडात चार वर्षीय मुलाचा कोल्ड्रिफ औषध प्यायल्याने मृत्यू

प्रवाशाच्या विचित्र वर्तनाने अमेरिकेत विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग, वाचा नेमकं काय घडलं?

हिंसाचारानंतर कटकमध्ये 36 तासांसाठी जमावबंदी

‘वी’च्या याचिकेवर 13 ऑक्टोबरनंतर सुनावणी

भ्रष्टाचाराविरोधात मोरक्कोत आंदोलन

दोन वर्षांच्या युद्धानंतर इस्रायल-हमास यांच्यात गाझा शांततेबाबत चर्चा; जागतिक शांतता प्रस्थापित होणार का?

आता तुमचीही बाग गुलाबांनी बहरेल, वाचा या साध्या सोप्या टिप्स

विमानतळाला दिबांचे नाव देण्यासाठी शिवसेनेचा त्याग