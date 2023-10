Olympic Games – तब्बल 128 वर्षांनी ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश, ‘आयओसी’कडून मंजुरी

जगभरातील क्रिकेटप्रेमींसाठी खुशखबर आहे. तब्बल 128 वर्षांनी ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश झाला आहे. 2028मध्ये अमेरिकेतील लॉस एंजलिसमध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेमध्ये क्रिकेटचा समावेश करण्याच्या शिफारसीवर आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने मोहर उमटवली आहे. त्यामुळे आता ऑलिम्पिकमध्ये चौकार-षटकारांची आतषबाजी आणि विकेटचा जल्लोष पहायाला मिळणार आहे.

On including Cricket in the 2028 Olympics, We are still in the proposal mode. The number of teams participating is still not clear yet: IOC President Thomas Bach pic.twitter.com/v09H6lxgyR

— ANI (@ANI) October 13, 2023