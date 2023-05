IPL 2023 – फुल्ल ऑन राडा, विराट कोहली आणि गौतम गंभीर भिडले; पहा Video

इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये सोमवारी सायंकाळी झालेल्या लढतीत जोरदार ड्रामा पहायला मिळाला. कमी धावसंख्या उभारूनही रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने लखनौ सुपर जायंट्सचा 18 धावांनी पराभव केला. या विजयानंतर विराट कोहलीचा संघ गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर विराजमान झाला. मात्र सामना संपल्यानंतर विराट कोहली आणि लखनौचा मेंटॉर गौतम गंभीर यांच्यात तुफान राडा झाला. याआधीही दोघे भर मैदानात भिडल्याचे पहायला मिळाले होते. सध्या दोघांमधील संबंध चांगले असल्याचे बोलले जात होते, परंतु सोमवारच्या लढतीत दोघांमध्ये चांगलीच जुंपल्याचे पहायला मिळाल्याने क्रीडाप्रेमीही बुचकळ्यात पडले.

आरसीबीने प्रथम फलंदाजी करताना फक्त 126 धावा उभारल्या. लखनौचा संघ हे आव्हान लिलया पार करेल असे वाटत असतानाच बंगळुरूच्या गोलंदाजांनी टिच्चून गोलंदाजी केली आणि संघाला विजय मिळवून दिला. सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघाचे खेळाडू हस्तांदोलन करत असताना सुरुवातीला विराट कोहली आणि कायले मेयर्स यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. त्यानंतर गंभीरने मेयर्सला बाजूला नेले, परंतु नंतर गंभीर आणि विराटमध्येच बाचाबाची सुरू झाली. वाद वाढत गेल्याने बंगळुरूकडून फाप डू प्लेसिस आणि लखनौकडून कर्णधार के. एल. राहुल आणि अमित मिश्रा यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्वांचे प्रयत्न व्यर्थ गेले आणि दोघे एकमेकांना भिडलेच. याचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

नक्की मॅटर काय?

आयपीएलच्या 16व्या हंगामात दोन्ही संघ दुसऱ्यांदा आमनेसामने आले होते. याआधी दोन्ही संघात झालेली लढतही चांगलीच रंगली होती. त्यावेळी गंभीरने तोंडावर बोट ठेवल्याची पोझ घेतली होती. याचा बदला विराटने या लढतीत घेतला. सामना सुरू असताना विराट कोहली याने कृणाल पांड्या याचा झेल घेतला आणि त्यानेही तोंडावर बोट ठेवत गंभीरला डिवचले.

#ViratKohli This is the moment when whole fight started between Virat Kohli and LSG Gautam Gambhir

Amit Mishra

Naveen ul haq#LSGvsRCB pic.twitter.com/hkId1J33vY

— Mehulsinh Vaghela (@LoneWarrior1109) May 1, 2023