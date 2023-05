सतत खोटारडेपणा करून निवडणुका जिंकता येत नाहीत, कपिल सिब्बल यांचा भाजपवर निशाणा

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांचे निकाल शनिवारी जाहीर झाले. या निवडणुकीत भाजपचा सपशेल पराभव झाला आणि 224 पैकी तब्बल 136 जागा जिंकत काँग्रेस पक्षाला दणदणीत बहुमत मिळालं. तर भाजपला अवघ्या 65 जागा मिळाल्या. या निकालानंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.

कपिल सिब्बल यांनी ट्वीट करून भाजपवर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, कर्नाटक निवडणुका जिंकणं जितकं कठीण आहे, त्याहून कठीण लोकांचं मन जिंकणं आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी मुक्त विचारांचे, इमानदार आणि समान वागणूक देऊन लोकांचं मन जिंका. भाजपकडे यातील काहीही नसल्याने ते हरले आहेत, असं ट्वीट सिब्बल यांनी केलं आहे.

Karnataka

Winning elections is tough

Winning people’s hearts is tougher !

For the next 5 years

Win people’s hearts

By being :

open

honest

non-discriminatory

BJP lost for not being any of this !

— Kapil Sibal (@KapilSibal) May 14, 2023