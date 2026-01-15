Latur News – किनगाव-अहमदपूर महामार्गावर धावत्या कारला आग, शिक्षकाचा होरपळून जागीच मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

किनगाव-अहमदपूर महामार्गावर गुरुवारी सकाळी 11.30 वाजण्याच्या सुमारास एक काळीज पिळवटून टाकणारी घटना घडली. काजळ हिप्परगा परिसरातील ‘डुक्कर बंदा’ येथे धावत्या कारने भीषण पेट घेतला. या घटनेत अहमदपूर येथील सहशिक्षक माधव श्रीवाड यांचा गाडीतच होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला. अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच अशाच एका कार अपघातातून थोडक्यात बचावलेल्या श्रीवाड यांच्यावर आज त्याच महामार्गावर काळाने घाला घातला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सहशिक्षक माधव श्रीवाड हे आपल्या मारुती 800 कारने किनगावकडून अहमदपूरच्या दिशेने येत होते. सकाळी 11.30 वाजण्याच्या सुमारास काजळ हिप्परगा शिवारात त्यांची कार आली असता चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला. यामुळे कार जोरात डिव्हायडरला जाऊन धडकली. धडक इतकी भीषण होती की, काही क्षणातच कारने पेट घेतला.

कारने पेट घेताच आगीचा मोठा लोळ उठला. आगीची तीव्रता एवढी प्रचंड होती की श्रीवाड यांना गाडीचा दरवाजा उघडून बाहेर पडण्याची साधी संधीही मिळाली नाही. भरदिवसा महामार्गावर कार आगीच्या गोळ्यात रूपांतरित झाली होती. हे विदारक दृश्य पाहून रस्त्यावरील प्रवाशांनी मदतीसाठी धाव घेतली, मात्र आगीच्या तीव्रतेमुळे कोणालाही जवळ जाता आले नाही.

माधव श्रीवाड हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कोपदेव हिप्परगा (ता. अहमदपूर) येथे सहशिक्षक म्हणून कार्यरत होते. तसेच अहमदपूर शहरातील टेंभुर्णी रोडवर त्यांचे पवन किराणा स्टोअर्स होते. त्यांच्या अपघाती निधनामुळे अहमदपूर शहरासह तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

BMC Election 2026 – महिलेच्या आडनावात घोळ; ‘मांडवकर’ महिलेचे केले ‘जॉन’

Ratnagiri News – पत्रकार वारिशे हत्येतील आरोपी आंबेरकरला अल्पकालीन जामीन मंजूर

फडणवीसांचा लाडका बिल्डर आणि पालिका आयुक्त गगराणी यांच्या बैठकीत काय शिजले? संजय राऊत यांच्या ट्विटने खळबळ

Municipal Election 2026 – नांदेड वाघाळा महापालिकेसाठी दुपारी साडेतीनपर्यंत 41.65 टक्के मतदान

अहिल्यानगरात महापालिकेच्या रुग्णालयात प्रसूतीदरम्यान अर्भकाचा मृत्यू; निष्काळजीपणाचा गंभीर आरोप

BMC Election 2026 – यादीत नाव नाही, या केंद्रातून त्या केंद्रात पायपीट; मतदान न करताच कित्येक मतदार घरी परतले

निवडणूक आयोगाची ‘शाईफेक’! मतदारांवरच फोडले खापर, दिला कारवाईचा इशारा

शिवशक्ती 120 जागा जिंकणार, ठाकरे बंधूंचाच महापौर होणार; संजय राऊत यांचा विश्वास

BMC Election 2026 – पती वॉर्ड क्र. 158 मध्ये तर पत्नी वॉर्ड क्र. 159 मध्ये, निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार