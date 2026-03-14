गॅस सिलिंडर वितरणासाठी राज्य सरकारची नियमावली जारी; जाणून घ्या सिलिंडर वितरणात कोणाला प्राधान्य…

आखाती देशातील युद्धाचा थेट परिणाम आता देशासह महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचला आहे. देशात आणि राज्यात गॅस सिलिंडरची भीषण टंचाई लक्षात घेता राज्य सरकारने गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत कठोर नियमावली जारी केली आहे. यामध्ये अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देतानाच, इतर क्षेत्रांतील गॅस पुरवठ्यावर कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील आरोग्य व्यवस्था, रुग्णालये, शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित शाळांची वसतिगृहे, शासकीय खानावळ, अंगणवाड्या आणि मध्यान्ह भोजन योजनांना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या संस्थांना गॅस पुरवठ्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही, याची जबाबदारी गॅस एजन्सींवर सोपवण्यात आली असून त्यांना दैनंदिन अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले आहे.

सरकारने आरोग्य आणि शैक्षणिक सेवांना सिलिंडर वितरणात प्राधान्य दिले असले तरी व्यावसायिक आणि इतर सेवांच्या पुरवठ्यात मोठी कपात करण्यात आली आहे. उपाहारगृहे (हॉटेल्स), रेल्वे, संरक्षण क्षेत्र आणि हवाई वाहतूक यांना केवळ ७० टक्के पुरवठा केला जाईल. औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्य पालन व्यवसायांना ५० टक्के वितरणावर समाधान मानावे लागणार आहे.

देशात एलपीजीची टंचाई नाही, असे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत असले तरी घरगुती गॅससाठी ग्राहकांना पहाटेपासूनच एजन्सीबाहेर रांगा लावाव्या लागत आहेत. ऑनलाईन बुकिंग करूनही वेळेत सिलेंडर मिळत नसल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. अनेक ठिकाणी काळ्या बाजाराची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Israel Iran War – मोठा दिलासा! आखाती देशातून मुंबई- दिल्लीसाठी उड्डाणे सुरू होणार; इंडिगोची माहिती

Israel Iran War – अमेरिकन तळ आणि बंदरे तत्काळ सोडा; इराणने युएईतील रहिवाशांना इशारा

FASTag News – महामार्गावरील प्रवास आता महागणार! टोलच्या वार्षिक पासमध्ये दरवाढ

Iran War – आखाती देशांत युद्धाचा भडका; भितीमुळे हिंदुस्थानी लाखांची नोकरी सोडून परतत आहेत मायदेशात

आखाती देशात हिंदुस्थानातील 28 तेलवाहू जहाजे अडकली; जहाजांवर 778 खलाशी

व्यावसायिक गॅस सिलिंडर पुरवठा पुन्हा सुरू, पॅनिक बुकिंग करू नका! पेट्रोलियम मंत्रालयाचे आवाहन

AI मुळे मेटामध्ये कपातीची टांगती तलवार, हजारो नोकऱ्यांवर कोसळणार कुऱ्हाड; मार्क झुकरबर्गचे संकेत

Pune-Nashik महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी, उन्हाच्या तडाख्यात वाहनांच्या 4 किमीपर्यंत रांगा

सिलेंडरच्या रांगेचा आणखी एक बळी, उत्तर प्रदेशमध्ये तीन तास रांगेत उभ्या वृद्धाचा मृत्यू