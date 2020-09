Corona Update – राज्यात आज 23,365 रूग्णांची नोंद, रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 70.71 टक्के

महाराष्ट्रात कोरोना संक्रमितांची संख्या वेगाने वाढत असून आज राज्यात 23 हजार 365 नवीन रूग्णांची नोंद झाली. तसेच आज 474 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने राज्यातील मृतांचा आकडा 30 हजार 883 झाली आहे, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

दरम्यान, राज्यात आज 17 हजार 559 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले असून प्रोटोकॉल प्रमाणे त्यांना घरी सोडण्यात आले. आज नव्याने सापडलेल्या रुग्णांमुळे राज्यातील कोरोना बाधितांचा आकडा 11 लाखांच्या पार गेला असून तो 11 लाख 21 हजार 221 एवढा झाला आहे. दिलासादायक म्हणजे यातील 7 लाख 92 हजार 832 रुग्ण उपचारानंतर घरी परतले आहेत, तर 2 लाख 97 हजार 125 रुग्णांवर राज्यातील विविध रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तसेच राज्यातील रिकव्हरी रेट 70.71 टक्के एवढा आहे.

23,365 new #COVID19 cases and 474 deaths reported in Maharashtra today; 17,559 patients discharged. Total cases in the state rise to 11,21,221 including 30,883 deaths and 7,92,832 patients discharged. Active cases at 2,97,125: Public Health Department, Maharashtra pic.twitter.com/QiNePDBLFL

— ANI (@ANI) September 16, 2020