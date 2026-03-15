व्होडाफोन-आयडियाचा हिस्सेदार व्हायला दिग्गज कंपन्या इच्छुक

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

दोन मोठय़ा कंपन्या व्होडाफोन आयडियामधील भागीदारी खरेदी करण्यास इच्छुक आहेत. सिंगापूरची कंपनी एसटी टेलिमीडिया आणि जेएसडब्ल्यू ग्रुप या कंपन्या टेलिकॉम कंपनीचा काही हिस्सा खरेदी करण्याच्या तयारीत आहेत. केंद्र सरकारकडे सध्या व्होडाफोन आयडियाचा सर्वाधिक हिस्सा आहे.

केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या आर्थिक दिलाशानंतर गुंतवणूकदारांचा व्होडाफोन आयडियामधील रस वाढला आहे. व्होडाफोन आयडीया कंपनीची 16 आणि 17 मार्च रोजी सिंगापूर आणि हाँगकाँगमध्ये संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसोबत बैठक होणार असल्याचे समजते. सध्या व्होडाफोन आयडियामध्ये सरकारची एकूण 49 टक्के भागीदारी आहे. आदित्य बिर्ला ग्रुप आणि ब्रिटनचा व्होडाफोन ग्रुप पीएलसी हे याचे प्रवर्तक आहेत. या कंपनीत आदित्य बिर्ला ग्रुपकडे 9.50 टक्के, तर व्होडाफोन ग्रुपकडे 16.07 टक्के हिस्सा आहे. अमेरिकन कंपनीदेखील शर्यतीत अमेरिकेची टिलमॅन ग्लोबल होल्डिंग्स ही कंपनीदेखील शर्यतीत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

rain-in-delhi

दिल्ली-एनसीआरमध्ये पावसाची हजेरी; उष्णतेपासून नागरिकांना मिळाला दिलासा

दुचाकी कॅबला किंचीत धडकली अन् संतप्त चालकाने केली हत्या; मालाडमधील धक्कादायक घटना

46 टक्के हिंदुस्थानींची झोप अपुरी  

Us Isreal Iran War – एअर इंडियाचा मोठा निर्णय, अबुधाबीला जाणारी सर्व आणि दुबईला जाणारी पाच उड्डाणे रद्द

Iran Israel War – केवळ मजेसाठी इराणच्या बेटाला पुन्हा एकदा लक्ष्य करू शकतो – डोनाल्ड ट्रम्प

इस्रायलचे पंतप्रधान नेत्यानाहू यांच्या मृत्यूच्या बातम्यांनी उडवली खळबळ; PMO कार्यालयाने दिली महत्त्वाची माहिती

अमेरिकेत व्हिसासाठी घातले नकली दरोडे, 11 हिंदुस्थानी नागरिकांना अटक

शहीद बाळकृष्ण निकम अमर रहे! पिंपळोशीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

‘एक्स’वर डिजिटल पेमेंटही होणार,  एलॉन मस्क घेऊन येताहेत ग्लोबल सुपर ऍप