ना स्पष्ट रणनीती, ना उत्तर; ट्रम्प यांच्या धमक्यांवर मोदी गप्प का? राष्ट्रहित सर्वोच्च म्हणत मल्लिकार्जुन खरगे केंद्र सरकारवर बरसले

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थान आणि अमेरिकेतील व्यापार संबंध चांगलेच ताणले गेले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानसह ब्रिक्स समुहातील देशांवर 50 टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे हिंदुस्थानला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. यावरून राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला घेरले आहे. ट्रम्प हिंदुस्थानला धमक्या देत असताना पंतप्रधान मोदी गप्प का? असा सवाल खरगे यांनी केला.

हिंदुस्थानची धोरणात्मक स्वायत्तता ही भूमिका नेहमीच ठाम राहिलेली आहे. सातव्या नौदलाच्या धमकीपासून ते अणुचाचणीच्या निर्बंधापर्यंत हिंदुस्थानने अमेरिकेशी आपले हितसंबंध स्वाभिमानाने पुढे नेले आहेत. आता आपली राजकीय कूटनीती ढासळत असताना अमेरिकेने 50 टक्के टॅरिफ लादला आहे, यावर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यांवर मोदी सरकार गप्प का? असा सवाल खरगे यांनी केला.

हिंदुस्थान-पाकिस्तान युद्ध मीच थांबवले असा दावा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला तेव्हाही मोदी गप्प राहिले. त्यांनी आतापर्यंत 30 वेळा असा दावा केलेला आहे. एवढेच नाही तर 30 नोव्हेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान ब्रिक्स परिषदेत सहभागी झाले होते. तेव्हा त्यांच्यासमोरच ट्रम्प यांनी ब्रिक्स संपले असे म्हणत ब्रिक्स समुहातील देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. यावेळीही मोदी गप्प राहिले, असे खरगे म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मोठी किंमत चुकवावी लागेल, पण…! ट्रम्प यांच्या टॅरिफ बॉम्बला पंतप्रधान मोदींचे उत्तर

एका बाजूला कर्मचारी कपात, दुसरीकडे वेतनवाढ… TCS च्या ८०% कर्मचाऱ्यांना १ सप्टेंबरपासून पगार वाढ

आदित्य ठाकरे यांनी जहाजबांधणी मंत्र्यांची घेतली भेट; ससून डॉकमधील मच्छिमारांचा मुद्दा केला उपस्थित

‘एका जन्मात एकदाच येणारी संधी’; हिंदुस्थानवर लादलेल्या ५०% अमेरिकी टॅरिफवर अमिताभ कांत यांची प्रतिक्रिया

अमेरिकेने काढली रशियाची कुरापत; जप्त केलेल्या मालमत्तांसह आलिशान नौकेचा करणार लिलाव

Gadchiroli News – मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या मुलांना भरधाव ट्रकनं चिरडलं; चौघांचा मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी

पाकिस्तानी लष्करप्रमुख दोन महिन्यात दुसऱ्यांदा अमेरिका दौऱ्यावर, ‘टॅरिफ वॉर’च्या पार्श्वभूमीवर भेटीकडे सगळ्यांचे लक्ष

साबरमती रिव्हर क्रूझ बंद पडण्याच्या मार्गावर, पंतप्रधान मोदींचा चौथा प्रकल्प पाण्यात

गृह कर्ज, वाहन कर्ज स्वस्त होणार नाही; रेपो रेट जैसे थे