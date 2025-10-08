दिल्ली-कोलकाता महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी; 4 दिवसांपासून वाहने अडकली

दिल्ली-कोलकाता महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. या वाहतूक कोंडीमुळे 4 दिवसांपासून वाहने अडकली आहेत. बिहारच्या रोहतास जिल्ह्यात गेल्या शुक्रवारी झालेल्या मुसळधार पावसानंतर राष्ट्रीय महामार्ग 19 विविध ठिकाणी नव्याने बांधण्यात आलेले डायव्हर्सन आणि सर्व्हिस लेन पाण्याखाली गेले आहे. त्यामुळे या वाहतूक कोंडीत भर पडली आहे.

दिल्ली-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्ग 19९ वर वाहनांची खूप लांब रांग लागली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून बिहारमधील दिल्ली-कोलकाता महामार्गाच्या एका भागात अडकून पडलेल्या शेकडो वाहनांच्या रांगा वाढत असून सध्या ही वाहतूक कोंडी सुटण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. गेल्या शुक्रवारी बिहारच्या रोहतास जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर राष्ट्रीय महामार्ग 19 वर विविध ठिकाणी डायव्हर्शन आणि सर्व्हिस लेन पाण्याखाली गेले आहेत.

या रस्त्यांवर सर्वत्र खड्डे पडले आहेत आणि पाणी साचल्याने वाहने घसरत आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी तासानतास वाढत आहे. काही किलोमीटर अंतर कापण्यासाठीही तास लागतात. महामार्गावर तुंबलेली वाहतूक कोंडी आता रोहतासपासून सुमारे 65 किमी अंतरापर्यंत पसरली आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याचे दिसून येते. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) किंवा रस्ते बांधकाम कंपनीने या प्रकरणात कोणतीही कारवाई केलेली नाही. परिस्थिती इतकी भयानक आहे की २४ तासांत वाहने फक्त पाच किलोमीटर अंतर कापू शकतात.

गेल्या 30 तासांत आम्ही फक्त 7 किलोमीटर प्रवास केला आहे. टोल, रोड टॅक्स आणि इतर खर्च भरूनही, आम्हाला अजूनही तासन्तास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. NHAI कर्मचारी किंवा स्थानिक प्रशासन रस्त्यावर दिसत नाही, असे ट्रक ड्रायव्हर प्रवीण सिंग यांनी सांगितले. आम्ही पाच दिवसांपासून या वाहतूक कोंडीत अडकल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन दिवसांपासून वाहतूक कोंडीत अडकलो आहोत. आम्ही भुकेले आणि तहानलेले आहोत आणि दयनीय स्थितीत आहोत. काही किलोमीटर अंतर कापण्यासही तास लागत आहेत, असे दुसरे ट्रक ड्रायव्हर संजय सिंग म्हणाले. वाहतूक कोंडीचा व्यवसायांवरही परिणाम झाला आहे. नाशवंत अन्नपदार्थ वाहून नेणारे चालक मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीमुळे घाबरले आहेत आणि त्यांचा कच्चा माल वाहून नेण्याची चिंता करतात. पादचारी, रुग्णवाहिका, आपत्कालीन सेवा आणि पर्यटक वाहनांनाही वाहतूक कोंडीचा फटका बसत आहे. NHAI प्रकल्प संचालक रणजित वर्मा यांना या वाहतूक कोंडीबाबत विचारले असता, त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास स्पष्ट नकार दिला.

