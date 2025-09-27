पूरग्रस्तांसाठी शिवसेनेचा मदतीचा हात, मिलिंद नार्वेकर आणि अजय चौधरी यांनी उद्धव ठाकरेंकडे दिले धनादेश

सामना ऑनलाईन
|

गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्यात मुसळधार पावसाने थैमान घातले आहे. अनेक भागात पूरपरिस्थितीमुळे नागरिकांचे संसार व शेती पाण्याखाली गेली आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पूरग्रस्त भागाचा दौरा करत आहेत. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांना मदत जाहीर झालेली नाही. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अजय चौधरी व मिलिंद नार्वेकर यांनी पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. या दोन्ही आमदारांनी त्यांच्या मदतीचा चेक पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur Rain News – देवणी तालुक्यात पावसाचा कहर; वलांडी मंडळात अतिवृष्टी, देवनदी काठचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर पाण्याखाली

Navratri 2025 – श्री विठ्ठलास अलंकार, रूक्मिणी मातेस पारंपारिक कमलादेवी पोषाखासह अलंकार परिधान

Dharashiv Rain काही अडचण आल्यास थेट फोन करा! खासदार ओमराजेंनी दिले संपर्क क्रमांक

Latur Rain News – अतिवृष्टीमुळे जळकोट तालुका जलसंकटात; पुरामुळे रस्ते बंद, पाईपलाईन व विद्युत मोटारीही वाहून गेल्या

महाराष्ट्रावर प्रचंड मोठे संकट असताना पंतप्रधान का फिरकले नाहीत? रमेश चेन्नीथला यांचा सवाल

Beed Rain News – पावसाचे थैमान! जिल्ह्यात आठशे रस्ते वाहून गेले, प्रशासनाच्या कामाची पोलखोल

Ahilyanagar Rain News – पुढचे तीन दिवस धोक्याचे! जिल्ह्याला पावसाचा ‘यलो अलर्ट’ जारी

शेतकऱ्यांचा संताप पाहून सदाभाऊ खोतांनी काढला पळ, उंदरगाव ग्रामस्थांचा आक्रोश

पीएम केअर म्हणजे कुणाची केअर? प्रस्तावाची कसली वाट बघता, हेक्टरी 50 हजारांची मदत द्या! उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावले