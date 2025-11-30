नांदेडमधील मुखेड, धर्माबादची निवडणूक पुढे ढकलली; मतदानास काही तास बाकी असताना निवडणूक आयोगाचे आदेश

>> विजय जोशी
न्यायालयीन अपील दाखल झालेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केला आहे. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड आणि धर्माबाद येथील संपूर्ण निवडणुका तसेच भोकर, लोहा आणि कुंडलवाडी या तीन नगरपालिकेतील तीन प्रभागांमध्येही या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. नव्या कार्यक्रमानुसार २० डिसेंबर रोजी मतदान होईल तर २१ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या नव्या आदेशानुसार, नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड आणि धर्माबाद नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदाकरता अपील आहे. त्यामुळे तेथील संपूर्ण निवडणूक ही २ डिसेंबर ऐवजी आता २० डिसेंबर रोजी होईल तसेच भोकर, लोहा आणि कुंडलवाडी नगरपरिषद येथे एका प्रभागातील संबंधित जागेकरिता ज्या ठिकाणी अपील होते त्या ठिकाणची निवडणूक २ डिसेंबर ऐवजी २० डिसेंबर रोजी होईल. त्यामध्ये भोकर नगरपरिषदेच्या प्रभाग १ ब, कुंडलवाडी नगरपरिषदेच्या प्रभाग -३ अ आणि लोहा नगर परिषदेच्या- प्रभाग ५ ब चा समावेश आहे.
मुखेड आणि धर्माबाद येथील निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने होणार आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी हे चार डिसेंबर रोजी निवडणूक कार्यक्रम घोषित करतील. डिसेंबर रोजी नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक आहे. ११ डिसेंबर रोजी निवडणूक चिन्ह नेमून दिले जातील. आवश्यकता असल्यास २० डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी साडेसात वाजेपासून सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत मतदान प्रक्रिया होईल. मतमोजणी आणि निकाल हा २१ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून घोषित करण्यात येणार आहे.
बारामती, महाबळेश्वर आणि फलटणची निवडणूक पुढे ढकलली; निवडणूक आयोगाकडून परिपत्रक जारी
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमध्ये ज्या जागेसाठी अपील दाखल केले होते परंतु अपिलाचा निकाल संबंधित जिल्हा न्यायालयाकडून २२ नोव्हेंबर २०२५ नंतर म्हणजेच २३ नोव्हेंबर २०२५ किंवा तदनंतर देण्यात आलेले आहे अशा नगरपरिषदेच्या आणि नगरपंचायतीच्या सदस्य पदाचा त्या जागेच्या निवडणुका ४ नोव्हेंबर २०२५ च्या कार्यक्रमानुसार घेण्यात येऊ नयेत तसेच अशा प्रकारच्या प्रकरणात अध्यक्ष पदाचा समावेश असल्यास त्या संपूर्ण नगर परिषदेची निवडणूक स्थगित करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कुठे निवडणुका पुढे ढकलल्या?
- अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव, देवळाली प्रवरा, नेवासा आणि पाथर्डी
- सातारा जिल्ह्यातील फलटण आणि महाबळेश्वर नगरपरिषदेची निवडणूक पुढे ढकलली
- अंबरनाथ नगर परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलली
- बारामती नगरपरिषदेची निवडणूक पुढे ढकलली
- चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्गुस नगरपरिषदेची निवडणूक पुढे ढकलली
- यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस, पांढरकवडा आणि वणी येथील निवडणूक लांबणीवर