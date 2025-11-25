बोरिवलीतील समस्यांविरुद्ध मोर्चात भाजप उतरणार! आमदार भाजपचा, खासदार भाजपचा, सत्ता भाजपची

सामना ऑनलाईन
|

बोरिवलीतील विविध समस्यांवर बुधवारी इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटर ते गोयल शॉपिंग सेंटरपर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. व्यापारी संघटना हा मोर्चा काढणार असली तरी त्यावर भाजपच्या नेत्यांचे फोटो झळकल्याने नागरिक अचंबित झाले आहेत.

बोरिवलीचे आमदार संजय उपाध्याय भाजपचे आहेत. स्थानिक खासदार, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल भाजपचे आहेत. गेल्या पालिका निवडणुकीत या भागातील बहुतेक नगरसेवकही भाजपचेच निवडून आले होते. असे असताना या भागातील अनेक समस्या ’जैसे थे’ आहेत आणि त्यावरच भाजपच्या साथीने व्यापारी आता रॅली या गोंडस नावाखाली आवाज उठवण्यासाठी मोर्चा काढत आहेत. त्यामुळे सगळेच आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. व्यापाऱ्यांच्या रॅलीच्या बॅनरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह, गोयल, उपाध्याय, गोपाळ शेट्टी यांचे फोटो लावण्यात आले आहेत. ज्यांना जाब विचारायचा आहे तेच मोर्चात उतरणार आहेत. ही व्यापाऱ्यांची दिशाभूल आहे, असा आरोप मनसे सरचिटणीस नयन कदम यांनी केला.

इंद्रप्रस्थमधील व्यापारी त्रस्त

बोरिवलीतील प्रमुख व्यापारी केंद्र मानले जाणारे इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटरबाहेरचे क्रॉसिंग महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून बंद केले आहे. या शॉपिंग सेंटरमध्ये 300 शॉप असून समोरच रस्त्यावर बॅरिकेड्स लावल्याने येथील लोकांना व वाहनांना वळसा घालून यावे लागत आहे. त्याचा व्यापारावर परिणाम होत असल्याचा व्यापाऱ्यांचा आरोप आहे. सकाळी 9.30 ते 12.30 असे तीन तास शॉपिंग सेंटर बंद ठेवून व्यापारी रस्त्यावर उतरणार आहेत.

या आहेत समस्या

  • बोरिवली रेल्वे स्टेशनजवळ रिक्षांची गर्दी
  • एस. व्ही. रोडवरील बॅरिकेड्स
  • इंद्रप्रस्थ गेटवरील रेलिंग
  • फेरीवाल्यांचा मोठा वावर

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

धरम-युगाचा अस्त! पुरुषी – मर्दानी सौंदर्याचं देणं लाभलेला महानायक अप्सरांच्या प्रदेशात निघून गेला…

मतदार यादीतील गेंधळ दूर करा! हरकतींसाठी 21 दिवस द्या… अन्यथा निवडणूक रद्द करा! उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची मागणी

supreme court

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य आज ठरणार, सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण मर्यादेबाबत निर्णायक सुनावणी; कोर्टाच्या भूमिकेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष

भिकारxx, पवारांची ‘दादा’गिरी बाकी नेत्यांची शहरं

भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर खायला दिल्यास दंड, राज्य सरकारचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश; वर्षभरात सात लाख लोकांना भटके कुत्रे चावले

एसटी महामंडळाला ‘जय महाराष्ट्र’चा विसर, मुंबईच्या रस्त्यांवरील थांब्यांवर चुकीचा ‘लोगो’

कामाचा ताण सहन होईना… पश्चिम बंगालमध्ये बीएलओंचे आंदोलन, मुख्य निवडणूक आयुक्त कार्यालयावर काढला मोर्चा

दिव्यांगांना भुयारी मेट्रो प्रवासात 25 टक्के सवलत

बालमोहन विद्यामंदिर ‘सर्वोत्कृष्ट शाळा’