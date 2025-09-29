जम्मू-कश्मीर आणि लडाख दोघांचाही विश्वासघात केला, ओमर अब्दुल्ला यांची मोदी सरकारवर टीका

सामना ऑनलाईन
|
omar-abdullah

जम्मू आणि कश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारवर आश्वासने पूर्ण न करून लडाख आणि जम्मू – कश्मीर दोघांचाही विश्वासघात केल्याचा आणि राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यास विलंब करून अविश्वास वाढवल्याचा आरोप केला आहे. एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात बोलताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, सरकार आधी जम्मू आणि कश्मीरसाठी आणि आता लडाखसाठी आपला रोडमॅप अंमलात आणण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यांनी आरोप केला की लडाखला अशक्य आश्वासने देऊन दिशाभूल करण्यात आली आहे.

जम्मू आणि कश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करत ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “तुम्ही आम्हाला सांगितले की, ही तीन टप्प्यांची प्रक्रिया आहे. पहिले सीमांकन, नंतर निवडणुका आणि शेवटी राज्याचा दर्जा. पहिले दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत, परंतु तिसरा टप्पा अद्याप पूर्ण झालेला नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur Rain – लातूर ग्रामीणच्या आमदाराचा पीकपाहणी दौरा शेतकऱ्यांसाठी होता का पर्यटनासाठी? संतप्त पुरग्रस्थांनी नोंदवला निषेद

Kokan News – पालकमंत्री विकासकामात व्यस्त, अधिकारी उडवा उडवीची उत्तरे देतात; काँग्रेस प्रदेश सरचिटणीस रमेश कीर यांची टीका

Ratnagiri News – दापोली अंमली पदार्थांच्या विळख्यात, 22 लाख 22 हजार रूपयांचे चरस पकडले

IND Vs WI – वेगवान गोलंदाज कसोटी मालिकेतून बाहेर, कारण आलं समोर

Ahilyanagar News – पाथर्डीत पावसाची विश्रांती, मोहटादेवीच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

Ratnagiri News – मानव आणि बिबट्याचा संघर्ष! लावणी, भारूड आणि कव्वालीतून बिबट्या मानवाला सांगणार व्यथा

supreme court

जामीन प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका; न्यायाधीशांसाठी ७ दिवसांचं विशेष प्रशिक्षण केलं अनिवार्य

Ahilyanagar News – ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी; संभाजी ब्रिगेडची मागणी

राहुल गांधींना जीवे मारण्याची धमकी, भाजप नेत्यावर गुन्हा दाखल