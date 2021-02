‘टीएमसी’ने अनेक फाऊल केलेत, जनता लवकरच त्यांना राम कार्ड देणार! – मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दौऱ्यावर असून हल्दिया येथे आयोजित सभेला संबोधित करताना त्यांनी तृणमूल काँग्रेस आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला. अनेकांनी तृणमूल काँग्रेसला ‘रामराम’ म्हटले व ‘जय श्रीराम’ म्हणत आमच्यात सामील झाले, असा टोला मोदींनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना लगावला. ‘इंडिया टूडे’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून याच पार्श्वभूमीवर अनेक योजनांचा शुभारंभ करण्यासाठी पंतप्रधा नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगालला आले आहेत. हल्दिया येथे सभेत बोलताना हिंदुस्थानसह संपूर्ण जगाला जगण्याचा रस्ता दाखवणाऱ्या बंगालच्या भूमीला झुकून नमन करत मोदींनी म्हटले की, गुलामगिरीच्या काळात पश्चिम बंगाल अन्य राज्यांच्या तुलनेने पुढारलेला होता. बंगालमध्ये पायाभूत सुविधा होत्या, नोकरीच्या संधी होत्या. बंगालमधील लोकांना आज जो आदर मिळतो त्याचे कारण त्या काळात त्यांनी देशाला मार्गदर्शन केले. परंतु बंगाल विकासाचा वेग कायम का राखू शकला नाही? अन्य राज्य व्यापाराचे केंद्र बनले मात्र पश्चिम बंगाल मागे का पडला? असा सवाल यावेळी मोदींनी उपस्थित केला.

पश्चिम बंगालच्या या परिस्थितीला येथील राजकारण जबाबदार असून येथे विकासाचे राजकारण होत नाही, असा टोला मोदींनी लगावला. आधी काँग्रेस सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराला बोलबाला होता, डाव्यांच्या काळात भ्रष्टाचाराला अत्याचाराची जोड मिळाली आणि विकास खुंटला. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी परिवर्तनाची साद देत लोकांचा विश्वास जिंकला, मात्र गेल्या 10 वर्षात येथे कोणतेही परिवर्तन झाले नाही, उलट डाव्यांना पुनर्जीवन मिळाले. यामुळे बंगालमध्ये गरिबी वाढली व उद्योगांना टाळे लागले, असे म्हणत मोदींनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला.

हिंदुस्थानला बदनाम करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रचले जात आहे. चहा आणि योग सारख्या गोष्टींवरही हल्ला चढवला जात आहे. परंतु याविरोधात तुम्ही दीदींच्या (ममता बॅनर्जी) तोंडातून चकार शब्दही ऐकला का? असे म्हणत मोदी पुढे म्हणाले की, या षड्यंत्री लोकांना मी एवढेच सांगतो की संपूर्ण देश याचे उत्तर तुम्हाला देईल.

पश्चिम बंगाल फुटबॉल या खेळावर प्रेम करणारे राज्य आहे म्हणून मी या खेळाच्याच भाषेत सांगतो की टीएमसीने अनेक फाऊल केले आहेत. बंगालचे लोक सर्व काही पाहात असून लवकरच टीएमसीला राम कार्ड देणार आहेत, असेही मोदी यावेळी म्हणाले. तसेच बंगालमध्ये आमची लढई टीएमसीशी असली तरी त्यांच्या छुप्या साथिदारांपासून लोकांनी सतर्क रहावे. पडद्यामागे काँग्रेस, डावे आणि टीएमसी फिक्सिंग करत असून दिल्लीत बसून रणनिती बनवत आहेत. एकमेकांविरुद्ध लढण्याचा ते दिखावा करत असून यांना मत देणे म्हणजे त्यांच्या पडद्यामागील खेळाचा शिकार होण्यासारखे आहे, असेही मोदी म्हणाले.

In Bengal, our fight is with TMC but we also need to be careful of their hidden friends. Left,Congress&TMC are involved in match mixing behind the curtains. In Delhi, they meet & discuss politics. In Kerala, Congress & Left have made a deal to loot the state for 5 years each: PM pic.twitter.com/rjv2zALILr

— ANI (@ANI) February 7, 2021