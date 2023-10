Global Hunger Index – ‘राजा सत्तेसाठी भुकेला असतो तेव्हा…’, प्रकाश राज यांची मोदींवर बोचरी टीका

जगभरात हिंदुस्थानचा डंका वाजत असल्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या तथाकथित विश्वगुरू नरेंद्र मोदी यांच्या काळात हिंदुस्थानचा भूक निर्देशांक आणखी 4 स्थानांनी घसरलाआहे. 125 देशांमध्ये हिंदुस्थान 111व्या स्थानावर आला आहे. भूक आणि उपासमारीला सामोरे जाणाऱ्या लोकांच्या संख्येनुसार हिंदुस्थान आता पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेशच्याही खाली घसरला आहे. यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरले असतानाच अभिनेते प्रकाश राज यांनीही जोरदार टीका केली आहे.

दाक्षिणात्य अभिनेते प्रकाश राज यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये हिंदुस्थानची घसरण झाल्यानंतर प्रकाश राज यांनी एक ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जेवण करतानाचा फोटो शेअर केला आहे. या फोटोला त्यांनी ‘राजा सत्तेसाठी भुकेला असतो तेव्हा…’, असे कॅप्शन दिले आहे. तसेच सिटिझन हंगर इंडेक्स असेही यात लिहिले आहे.

Citizens hunger index…

When a KING is HUNGRY for POWER…. #justasking pic.twitter.com/NyejMuJjGz

