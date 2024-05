नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धेत प्रज्ञानंदची चमकदार कामगिरी; जगज्जेत्या कार्लसनवर ‘क्लासिकल’ विजय

हिंदुस्थानचा ग्रॅण्ड मास्टर आर.प्रज्ञानंदने शानदार खेळी करत नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धेत जगज्जेत्या मॅग्नस कार्लसनचा पराभव करत इतिहास रचला आहे. त्याने क्लासिकल बुद्धिबळमध्ये आपला पहिला विजय मिळवला आहे. प्रज्ञानंद तिसऱ्या फेरीअखेर नॉर्वे बुद्धिबळ 2024 स्पर्धेत 9 पैकी 5.5 गुणांसह जेतेपद मिळवले आहे. मॅग्नस कार्लसनला क्लासिकल बुद्धिबळ फेरीत मात देणारा प्रज्ञानंद चौथा हिंदुस्थानी बुद्धीबळपटू ठरला आहे.

कार्लसन प्रज्ञानंदाकडून पराभूत होऊन पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. तर प्रग्नानंदाच्या या विजयानंतर कार्लसन आता अवघ्या 3 गुणांसह लीडर बोर्डमध्ये 5व्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्याचवेळी फॅबियो कारुआना 5 गुणांसह दुस-या स्थानावर, हिकारू नाकामुराने 4 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आणि अलिरेझा फिरोझा 3.5 गुणांसह चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे. तर मॅग्नस कार्लस 3 गुणांसह पाचव्या स्थानावर तर डिंग लिरेन 2.5 गुणांसह शेवटच्या स्थानावर आहे.

What a day! Round 3 of Norway Chess saw dramatic changes in the standings:

✨Praggnanandhaa R. achieved his first classical game victory over Magnus Carlsen.

✨Fabiano Caruana defeated World Champion Ding Liren, significantly narrowing the rating gap with the World No. 1.… pic.twitter.com/fTjj7crfN2

— Norway Chess (@NorwayChess) May 29, 2024