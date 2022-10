समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष मुलायम सिंह यांची प्रकृती अधिकच खालावली असल्याची माहिती त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी दिली आहे. मेदांता रुग्णालयातर्फे मेडिकल बुलेटिन जारी केले आहे.

Former UP CM & Samajwadi Party leader Mulayam Singh Yadav is quite critical today and is on life-saving drugs. He is being treated in the ICU of the hospital by a comprehensive team of specialists: Dr Sanjeev Gupta, Medical Director, Medanta Hospital, Gurugram

