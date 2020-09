फसवणूक टाळण्यासाठी स्टेट बँकेने ग्राहकांना दिला हा सल्ला, वाचा ही महत्त्वाची बातमी

भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या ग्राहकांची ऑनलाईन फसवणूक होऊ नये म्हणून सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. स्टेट बँकेच्या नावाने ग्राहकांना इमेल येत असून त्याद्वारे ग्राहकांची फसवणूक केली जात आहे. या इमेल्सची रचना ही अगदी स्टेट बँकेच्या ऑफिशियल मेलसारखी असल्याने ग्राहक त्यांच्या जाळ्यात अडकू शकतात.

What to know: Fraudsters are sending emails that appear to be from #SBI.

What to do: Report such scam emails to – https://t.co/6ovJsbzVJc

Our Internet Banking link – https://t.co/7JnKEKE7zP

Think Before You Click.#INB #StateBankOfIndia #SafeBanking #SecurityTips #OnlineSBI pic.twitter.com/MSOXdOnpyt

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 24, 2020