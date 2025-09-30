पर्यटकांसाठी पहलगाम बंदच, कश्मीरमधील 7 पर्यटनस्थळे खुली

सामना ऑनलाईन
|

पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर बंद करण्यात आलेली कश्मीर खोऱ्यातील 7 पर्यटनस्थळे सोमवारी पर्यटकांसाठी पुन्हा खुली करण्यात आली. या यादीत पहलगामचे नाव नाही. त्यामुळे तूर्त तरी पहलगाम पर्यटकांसाठी बंदच राहणार आहे.

जम्मू-कश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत पर्यटनस्थळे खुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहलगामच्या बैसारन परिसरात 22 एप्रिल 2025 रोजी दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात 26 निष्पाप पर्यटकांना गोळय़ा घालून ठार करण्यात आले होते. या हल्ल्यानंतर प्रशासनाने कश्मीर खोऱयातील आणि जम्मूतील जवळपास 50 पर्यटनस्थळे पर्यटकांसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

‘या’ ठिकाणी जाण्यास मुभा

कश्मीर खोऱयातील जी सात पर्यटनस्थळे खुली करण्यात आली आहेत त्यात आडू व्हॅली, राफ्टिंग पॉइंट यन्नर, अक्कड पार्क, पादशाही पार्क, कमान पोस्ट यांचा समावेश आहे. याशिवाय जम्मूतील 5 पर्यटनस्थळे खुली करण्यात आली आहेत. यात डगन टॉप (रामबन), घग्गर (कठुआ), शिव गुफा (सालाल, रियासी) यांचा समावेश आहे. याआधी जून महिन्यात 16 पर्यटनस्थळे खुली करण्यात आली होती.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पाकिस्तानी खेळाडू देणार मसूद अझहरला मॅच फी! दहशतवाद्यांवर पैशांची खैरात!! जय शहा आणि कंपनीसाठी सीमेपलीकडून पैगाम

घोषणांचा महापूर, मदतीचा पत्ता नाही; आदित्य ठाकरे यांचा हल्ला

महाराष्ट्रात 41 हजार पूरग्रस्तांचे स्थलांतर, जायकवाडी, उजनी, गंगापूर, गिरणातून पाण्याचा विसर्ग

स्वयंचलित दरवाजाच्या लोकलची चाचणी यशस्वी

बाहेरच्या चित्रपटांवर 100 टक्के टॅरिफ, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जगाला आणखी एक धक्का

5 हजार रुपयांच्या मदतीसाठी घरात दोन दिवस पुराचे पाणी हवे! फडणवीसांचे मदतीचे निकष जुनेच

तिजोरीतील खडखडाटामुळे युती सरकारचा डीपीडीसीच्या डल्ला, राज्यातील विकासकामांना मोठा फटका बसणार

डॉलरपुढे रुपयाची घसरगुंडी सुरूच!

ट्रेंड – चिमुकल्यांचा गरबा एकच नंबर!