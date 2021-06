Video – प्रसिद्ध गोलंदाजाने स्टंपला मारला पाय, अंपायरसोबत केला गैरव्यवहार

बांगलादेशचा स्टार क्रिकेटर शाकीब अल हसन याने शुक्रवारी ढाकामधील एका सामन्यात विचित्र प्रकार केला. अंपायरने फलंदाजाला नॉट आऊट दिल्यानंतर त्याने थेट स्टंपला जोरात पाय मारला व रागाच्या भरात तो अंपायरकडे वळला. तिथे त्याने अंपायरसोबत वादही घातला. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला असून शाकीबवर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.

Shakib Al Hasan could be in for a lengthy ban after this incident in the Dhaka Premier League.pic.twitter.com/hiAD7IiVyT

— FlashScore Cricket Commentators (@FlashCric) June 11, 2021