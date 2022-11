Shraddha Walkar Murder Case अखेर ‘ते’ सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती, हत्येचा गुंता सुटणार?

वसईतील श्रद्धा वालकर हिचा दिल्लीतील महरौली भागामध्ये तिच्या प्रियकराने निर्घृणपणे खून केला. या हत्याकांडामध्ये रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. आता याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या हाती मोठा पुरावा लागला आहे. 18 ऑक्टोबरचे एक सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले असून यात श्रद्धाची हत्या करणारा आरोपी आफताब दिसत आहे.

श्रद्धाची गळा दाबून हत्या केल्यानंतर आफताबने तिच्या शरिराचे 35 तुकडे केले होते आणि विल्हेवाट लावण्यापूर्वी ते फ्रीजमध्ये ठेवले. यासाठी त्याने 300 लीटरचा फ्रिजही खरेदी केला होता. त्यानंतर दररोज रात्री तो श्रद्धाच्या मृतदेहाचे तुकडे महरौलीच्या जंगलात फेकायचा. यावेळचे काही दृष्य सीसीटीव्हीत कैद झाली आहेत.

श्रद्धाच्या शरीराचे तुकडे पिशवीतून घेऊन जात असतानाचे रात्रीच्या वेळचे सीसीटीव्ही फुटेज दिल्ली पोलिसांच्या हाती लागले आहे. सीसीटीव्ही फूटेजमध्ये आफताब एक बॅग घेऊन जाताना दिसत आहे. पोलिसांना हा संशय आहे की आफताब 18 ऑक्टोबरला श्रद्धाच्या मृतदेहाचे तुकडे फेकण्यासाठी गेला असावा. या सीसीटीव्ही फुटेजचा आता पोलीस सर्व अँगलने तपास करणार असून त्यानंतर हत्याचे नेमके चित्र स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, आज दिल्ली पोलिसांनी श्रद्धा वालकरच्या मित्रांची चौकशी केली आहे. पोलिसांनी आधी राहुल आणि त्यानंतर गॉडविन या दोघांची चौकशी केली आहे. या चौकशीतून काही माहिती मिळणार का? त्याचा सबळ पुरावा म्हणून उपयोग होणार का? हे पोलीस तपासत आहेत.

दिल्ली पोलिसांची एक टीम हिमाचल प्रदेशात गेली आहे. हिमाचल प्रदेशातल्या पार्वती घाटी या ठिकाणी असलेल्या तोष गावात ही टीम गेली आहे. इथे पोलीस स्थानिकांची चौकशी करणार आहेत. एप्रिल महिन्यात श्रद्धा आणि आफताब यांनी हिमाचलला भेट दिली होती, तेव्हा ते येथील एका गेस्ट हाऊसमध्ये थांबले होते.

Shraddha murder case | A three-member team of Delhi Police’s 3-member today questioned an owner of a guest house in Tosh, Himachal Pradesh, where Shraddha & Aftab stayed during their visit in April this year pic.twitter.com/Ksq1yeN3gh

— ANI (@ANI) November 19, 2022