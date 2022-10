अनिल देशमुखांना ‘सर्वोच्च’ दिलासा, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार

पीएमएलए प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सक्तवसुली संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. परंतु ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

SC refuses to interfere with the Bombay High Court’s order granting bail to Maharashtra’s former HM & NCP leader Anil Deshmukh, who was arrested in connection with a money laundering case. ED had moved the Supreme Court to challenge the bail granted to Deshmukh by the High Court. pic.twitter.com/mljKsz3xCN

