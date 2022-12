तमिळनाडूत आढळल्या पालीच्या पाच नव्या प्रजाती, तेजस ठाकरे यांच्या ‘टीम’चे संशोधन

देशात आढळणाऱ्या पालींच्या प्रजातींमध्ये आणखी पाच नव्या प्रजातींची भर पडली आहे. तमिळनाडूमध्ये (Tamil Nadu) या नव्या प्रजातींचा शोध लावण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील तीन तरुण संशोधक तेजस ठाकरे (Tejas Thackeray ), इशान अगरवाल (Ishan Agarwal) आणि अक्षय खांडेकर (Akshay Khandekar) यांनी ही गौरवास्पद कामगिरी केली आहे. तमिळनाडूमध्ये सापडलेल्या या प्रजाती निमास्पिस कुळातील आहेत. या संदर्भातील संशोधन आंतरराष्ट्रीय जर्नल – व्हर्टेब्रेट झूलॉजीमध्ये बुधवारी ऑनलाईन प्रकाशित झाले आहे.

Proud of my brother, Tejas, who has been pursuing his passion for wildlife conservation and research.

He, along with his team have discovered 5 new dwarf gecko 🦎 species in Tamil Nadu- part of their larger project in Peninsular India. https://t.co/ISvK03D0m5

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 10, 2022